× Seiler und Speer rocken beim Hochwasser Benefiz mit Päm

Am Samstag steigt das von oe24 präsentierte Hochwasser Benefiz Konzert in Wr. Neustadt mit Wanda, Christina Stürmer und Co. Die Headliner Seiler und Speer holen sich dafür jetzt coole Unterstützung.

„Wir werden Gas geben und nicht nur die Balladen liefern. Denn wir wollen trotz der schlechten Nachrichten eine gute Stimmung machen. Die Setlist wird ähnlich sein wie zuletzt bei der Ö3 Studio Session, das heißt Proben müssen wir nimmer!“ Seiler und Speer zünden den Countdown für das große, von oe24 präsentierte Hochwasser Benefizkonzert. Am Samstag (26. Oktober) rockt man gemeinsam mit Wanda, Austropop-Königin Christina Stürmer, Josh., dem zweifachen Amadeus-Winner Bibiza und der coolen Durchstarterin Päm die Arena Nova in Wr. Neustadt. Der Reinerlös wird an Österreich hilft Österreich gespendet. © Zeidler/Fuhrich × Hochwasser-Benefiz: 300 Gratis Tickets für Feuerwehr und Bundesheer



oe24-Benefiz für Hochwasser-Hilfe ist schon ausverkauft



© zeidler × Ewald Tatar, Christopher Seiler & Bernhard Speer initiieren Hochwasser Benefizkonzert. © Barracuda Music × Die 5.000 Tickets waren innerhalb von nur 500 Minuten restlos ausverkauft. Zur Spenden-Optimierung wird das neue „Live Aid“ am Samstag ab 19 Uhr von Ö3 sogar live übertragen. Dazu legt Top-Veranstalter Ewald Tatar jetzt noch je 150 Freikarten für die Feuerwehr und das Bundesheer drauf. © Pascal Riesinger × Seiler & Speer rocken mit Päm © Thomas Zeidler-Künz × Unter dem Motto „Alles kann nichts muss,“ denken die Top-Acts dabei natürlich auch an mögliche Gast-Auftritte. Der erste ist bereits fixiert: Seiler und Speer holen für ihr Medley aus „Ala bin“ und der Georg-Danzer-Hymne „Ruaf mi ned au“ wieder Päm auf die Bühne.