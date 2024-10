× Seiler und Speer: Neuer Hit voll Trennungsschmerz

Nach zwei Jahren voll mit Solo-Projekten und Trennungsgerüchten liefern Seiler und Speer jetzt den neuen Hit „Irgendwie“. Eine Powerballade, mit der man den Trennungsschmerz thematisiert.

„Das ist ein schönes Lied. Eine Powerballade, die ganz gut in die Zeit passt. Thematisch geht es um Verabschiedungen in jeglicher Hinsicht. Um Trennungsschmerz.“ Seiler und Speer liefern heute mit „Irgendwie“ endlich wieder einen neuen Hit. Der erste gemeinsame Song seit zwei Jahren („Waun da Wind geht“) und der erste Vorbote der für 2025 erwarteten neuen CD.

Seiler & Speer starten mit „Irgendwann“ wieder durch

“Über fünf Jahre nach unserem letzten Studio-Album 'Für immer' ist es ja an der Zeit, dass wieder mal was Neues kommt. Man kann ja nicht nur mit den alten Liedern auf die Bühne gehen. Vor allem nicht im Happel Stadion.“ Das haben Christopher Seiler und Bernhard Speer ja für den 19. Juli gebucht. Für die größte Austropop-Show des Jahres. Über 30.000 Tickets sind bereits verkauft.

Live: am 17. 10. bei Ö3 und am 26. 10. beim oe24-Hochwasser-Benefiz in Wr. Neustadt.

Deutlich weniger Fans dürfen am Donnerstag (17. Oktober) bei der Live-Premiere von „Irgendwie“ dabei sein: da rocken Seiler & Speer nämlich eine exklusive Studio Session bei Ö3. Dazu steht der neue Hit natürlich auch am 26. Oktober beim von oe24 präsentierten „Hochwasser Benefiz Konzert“ in Wr. Neustadt „fix auf der Setlist“.