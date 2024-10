Mega-Show: Austropop feiert "100 Jahre Radio"

Am 1. Oktober 1924 startete in Österreich der Radio-Betrieb. Exakt 100 Jahre später zeichnen nun die Topstars des Austropop - von Ambros über Seiler & Speer bis Fendrich - dafür eine Geburtstags-Show auf. Nachzusehen am 18. Oktober auf ORF2.

„Hallo, hallo! Hier Radio Wien auf Welle 530.“ Am 1. Oktober 1924 nahm die Radio-Verkehrs-AG (RAVAG) ihren Sendebetrieb auf. Jetzt feiert der Austropop den 100. Geburtstag des Radios. Am 18. Oktober zeigt ORF2 ab 20.15 Uhr unter dem Motto „100 Jahre Radio - Die Show“ eine der „größten TV-Shows der vergangenen Jahre“. Bereits heute, Dienstag soll dazu im ORF Zentrum in Wien die Aufzeichnung über die Bühne gehen. © zeilder × Kolonovits (o.) dirigiert die Hit-Show. Mendt (u.) liefert "Wie a Glock'n " © zeidler × Gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Christian Kolonovits haben sich dafür u.a. Wolfgang Ambros, Seiler & Speer, Marianne Mendt, Christina Stürmer, Newcomerin Lylit, Thomas Gantsch und sogar Rainhard Fendrich angesagt. © zeidler Fendrich (o) und Seiler & Speer (u.) liefern ihre Hits. © zeidler × Spannend: neben unvergänglichen Austropop-Hymnen wie "Wie a Glock'n", "Soids lebn" oder "I am from Austria" stehen dabei unter der Moderation von Michael Ostrowski und Teresa Vogl auch die Hits von Queen, David Bowie oder Coldplay am Programm. Dazu wurden auch Operettenmelodien, Filmmusik, Klassik-Highlights und Schlager-Bearbeitungen einstudiert.