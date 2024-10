× Seiler & Speer, Wanda, Stürmer & Co. rocken für die Hochwasserhilfe

Am 26. Oktober steigt in Wr. Neustadt das große oe24-Benefiz-Konzert für die Hochwasserhilfe. Mit den größten Hits von Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer oder Josh. Ab Freitag gibt's die Tickets!

„Das verheerende Hochwasser ist nicht einmal drei Wochen her, aber fast schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, selbst wenn da nach wie vor viele um Ihre Existenz kämpfen und deshalb rufen wir das nun noch einmal in Erinnerung! Auch weil wir dafür einen Beitrag leisten wollen oder sogar müssen!“ Seiler & Speer öffnen ihr Herz für die Hochwasserhilfe und stellen gemeinsam mit Top-Veranstalter Ewald Tatar am 26. Oktober in der Area Nova von Wr. Neustadt das von oe24 präsentierte "Hochwasser Benefizkonzert" auf die Beine.

Ewald Tatar und Seiler & Speer initiieren Hochwasser Benefizkonzert.

Ein sechs-stündiges Austropop-Happening unter dem Motto „Gemeinsam. Stark. Füreinander“ für das man auch gleich die Kollegen von Wanda, Austropop-Königin Christina Stürmer, Josh., den zweifachen Amadeus-Winner Bibiza und die coole Durchstarterin Päm gewinnen konnte. Der Vorverkauf für das Hochwasser Benefiz startet bereits Morgen, Freitag um 10 Uhr bei oeticket, ticket24.at und im Raiffeisen Ticketshop. Ein Mega-Run wird erwartet. Es gibt ja nur 5.000 Karten.

Das sind die Top-Acts vom Hochwasser Benefizkonzert:

Seiler & Speer

Wanda

Christina Stürmer

Josh.

Bibiza (o.) und Päm (u.)

„Der Nationalfeiertag wurde dafür als symbolisches Datum gewählt, ebenso Wr. Neustadt als Austragungsort. Weil Niederösterreich eben am stärksten betroffen war und auch noch ist,“ erklärt Bernhard Speer im oe24-Interview das große Benefiz-Konzert, bei dem jeder Act eine 45-minütige Best-Of-Show liefern wird.

Das Hochwasser Benefizkonzert steigt am 26. Oktober in der Arena Nova von Wr. Neustadt.

Der Reinerlös wird an ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gespendet und kommt Menschen zugute, die von der Hochwasserkatastrophe in Österreich betroffen sind. ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH teilt die Spenden auf die Organisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe auf und ermöglicht so rasche Überbrückungshilfen (- und in einem nächsten Schritt auch eine Wiederaufbauhilfe) für die Menschen, die durch das Hochwasser mit Verwüstung und großen Schäden konfrontiert sind.

Seiler & Speer holen Wanda (o.) und Christina Stürmer (u.) zum Hochwasser Benefiz.

Als Initiatoren wurde Seiler & Speer, die neben Kult-Hits wie "Ala bin", "Soits lebn" oder "Hödn" als "Zuckerl" auch die für 11. November erwartete neue Single "Irgendwie" auf der Setlist haben, der Headliner-Slot zugeteilt. „Da geht es aber ganz sicher nicht um eine Prestige-Geschichte oder Befindlichkeiten, sondern ums Helfen. Wir hätten den so wichtigen Abend auch eröffnet.“