Prost mit Kultfaktor: Billa verkauft Seiler & Speer-Lagerbier

Billa bringt in seiner neuen Kampagne mit dem Musiker-Duo Seiler & Speer alle an einen Tisch. Jetzt ist auch für die passende Erfrischung gesorgt, mit einem ganz speziellem Bier.

Das Seiler & Speer-Lagerbier. Das leichte Lagerbier mit 5 Vol.% wird exklusiv für BILLA gebraut und ist dank seines einzigartigen Designs auch ein optischer Hingucker. Und geschmacklich ist es jedenfalls Seiler & Speer-approved!

Erhältlich ist das Bier als 0,5 Liter Dose (um 1,19 Euro) einzeln oder im 6er bzw. 24er Tray in allen Billa und Billa Plus Märkten in ganz Österreich.

Billa Vorstand Erich Szuchy: „Wir haben ein großartiges Feedback auf die neue Billa-Kampagne und unsere Kooperation mit dem Musiker-Duo Seiler & Speer bekommen. Mit dem exklusiven Lagerbier freuen wir uns, auf diesen Erfolg nun gemeinsam mit unseren Kund:innen anzustoßen. Ein Hoch auf’s Leben!“

"Das erste Bier mit unserem Gesicht drauf – des is ka Bemmerl!"

Christopher Seiler und Bernhard Speer: „Das erste Bier mit unserem Gesicht drauf – des is ka Bemmerl! Wir finden es echt cool, dass wir mit dem Lagerbier ab sofort in allen Billa und Billa Plus Märkten sind und hoffen, dass die Leute es gemeinsam genießen und dabei eine leiwande Zeit haben.“

Gewinnspiel: „Meet & Greet“ und Bier-Jahresvorrat

Von 12. September bis einschließlich 24. Oktober haben Billa-Kund:innen die Möglichkeit mittels QR-Code am 6er Tray oder unter billa.at/seilerundspeer am Gewinnspiel teilzunehmen.

Zu gewinnen gibt es exklusive Fan-Packages mit Merchandise-Artikel oder Konzert-Tickets für das Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion 2025. Hauptpreis sind 2x VIP-Konzerttickets plus „Meet & Greet“ mit Seiler & Speer sowie zwei Jahresvorräte an Seiler & Speer-Bier.