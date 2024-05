Seiler und Speer: Stadion-Show nach Trennungs-Gerüchten

(K)a schware Partie für Seiler und Speer. Am 29. Juli feiert man das 10-jährige Bühnen-Jubiläum im Happel Stadion. Auch Otto, Wolfgang Ambros und Thomas Stipsits sind mit dabei.

Im März 2022 standen Seiler und Speer erstmals im Happel Stadion auf der Bühne. Hier setzte man beim großen Ukraine-Benefiz ein starkes Zeichen der Solidarität. Jetzt hat das Erfolgs-Duo eine Solo-Show gebucht: am 19. Juli 2025 feiert man unter dem Motto „A schware Partie 25“ das 10-jährige Jubiläum der seit mittlerweile 376 Wochen (!) in den Austria Top 40 Charts vertretenen Debüt-CD "Ham kummst". Damit lässt man die zuletzt immer wieder aufkeimenden Trennungs-Gerüchte gleich mehr als lautstark verstummen.

Vorverkaufs-Start am 30. Mai

Der Vorverkauf für das siebenstündige (!) Pop-Happening des Jahres, bei dem im Vorprogramm auch Komiker Otto mit seinen Friesenjungs, Ambros und Opus, sowie „Überraschungs-Gäste“ dabei sind, startet am 30. Mai um 10 Uhr bei oeticket und ticket.24.at.

„Des is ka Bemmerl, aber bevor wir noch drei Mal in der Stadthalle spielen gehen wir ins Stadion,“ erklärten Christopher Seiler und Bernhard Speer bei einer Pressekonferenz mit Veranstalter Ewald Tatar im nahen Schweizerhaus ihr Mega-Konzert, bei dem man auch viel Herz zeigt: „Den kompletten Erlös des Becherpfands werden wir an die Volkshilfe spenden.“

"Schware Partie"?

Angst, dass die Show in Happel wirklich eine „schware Partie“ wird haben sie freilich nicht. Das Konzertprogramm rund um Mitsing-Hymnen wie „Soids leben“, „Hödn“ oder „Ala bin“ wird dafür sogar „auch mit neuen Songs“ auf zwei Stunden 15 Minuten gestreckt. Auch mit großem Orchester, Pyro-Exzess und etlichen Gast-Auftritten. U.a. von Josh., Gert Steinbäcker oder Christian Kolonovits.Als Warm-Up für das einzige Seiler und Speer Konzert 2025 im Happel Stadion rockt man ab 31. Mai noch sieben Sommer Open Air Konzerte in Österreich, Deutschland und sogar in Italien.