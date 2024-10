× Speer: „Wir wollen trotz der schlechten Nachrichten eine gute Stimmung machen!“

Am 26. Oktober steigt das von oe24 präsentierte „Hochwasser Benefizkonzert“ in Wr. Neustadt mit Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer & Co. Auf oe24 verrät Bernhard Speer die Hintergründe.

Am 26. Oktober steigt das große Hochwasser Benefizkonzert in Wr. Neustadt

Bernhard Speer: Das verheerende Hochwasser ist nicht einmal drei Wochen her, aber fast schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, auch wenn da nach wie vor viele Existenzen betroffen sind. Und deshalb rufen wir das nun noch einmal in Erinnerung! Auch weil wir dafür einen Beitrag leisten wollen oder sogar müssen, denn da gibt es noch viele Menschen die dringend Hilfe benötigen.

Ewald Tatar organisiert mit Seiler & Speer Hochwasser Benefiz

Warum der 26. Oktober und warum Wr. Neustadt?

Speer: Der Nationalfeiertag wurde dafür als symbolisches Datum gewählt, ebenso die Arena Nova in Wr. Neustadt. Weil Niederösterreich eben am stärksten betroffen war. Und das so schwer betroffenen Triestingtal ja gar nicht so weit weg von der Arena Nova liegt

Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer etc - Wer ist da eigentlich Headliner?

Speer: Bei dem Line-Up und dem Hilfsgedanken ist es eigentlich jedem Act egal, wann er spielt, aber wir haben uns auch mit Ewald Tatar darauf geeinigt, dass wir als Initiatoren den Headliner machen dürfen. Da geht es aber ganz sicher nicht um eine Prestige-Geschichte oder Befindlichkeiten, sondern ums Helfen. Wir hätten den so wichtigen Abend auch eröffnet.

Spielt man bei einem Benefiz ein anderes, ruhigeres Programm? Oder setzt man, auch als Ablenkung vor den Problemen, auf die Hits?

Speer: Wir haben jeder nur 45 Minuten Spielzeit und natürlich wird man sich da auf das Best-Of konzentrieren. Wir werden Gas geben und nicht nur die Balladen liefern. Denn wir wollen trotz der schlechten Nachrichten eine gute Stimmung machen.

Und das auch gleich mit einem neuen Song: der für 11. Oktober erwarten Single „Irgendwann“:

Speer: Das ist ein schönes Lied. Eine Powerballade, die ganz gut in die Zeit passt. Thematisch geht es um Verabschiedungen in jeglicher Hinsicht. Um Trennungsschmerz.

Das Hochwasser Benefiz weckt auch Erinnerungen an das Ukraine Benefiz 2022 im Happel Stadion

Speer: Der Gedanke zum Helfen ist sicher derselbe und es wird sicher auch die gleiche grandiose Stimmung sein. Da haben wir schon viel bewegt und jetzt soll auch wieder viel dabei rausschauen. Für Leute die es dringend benötigen.

Könnte es da auch den einen anderen Gastauftritt geben?Speer: Wir haben tatsächlich schon mit Christina Stürmer darüber gesprochen, aber ich denke, dass wir alle zu sehr mit unseren Auftritten beschäftigt sind. Für Duette braucht es ja doch etwas Probezeit. Das wird nicht so einfach rausgeschmissen. Aber: „Sag niemals nie. Und: „Alles kann, nichts muss.“