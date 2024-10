× oe24-Benefiz für Hochwasser-Hilfe ist schon ausverkauft

Freitag früh ging das von oe24 präsentierte „Hochwasser-Benefizkonzert“ in den Verkauf. Bereits am Abend waren alle Tickets für das neue „Live Aid“ mit Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer und Co. weg.

Die größten Hits von Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer und Co. Dazu der Benefiz-Gedanke für die Hochwasserhilfe und im Vergleich zum Ukraine-Benefiz, das ja 2022 im Happel-Stadion über die Bühne ging, fast ein Mini-Venue.

Eigentlich logisch, dass das von oe24 präsentierte „Hochwasser-Benefizkonzert“ am 26. Oktober in der Arena Nova von Wr. Neustadt zum absoluten Ticket-Renner wurde. Freitag um 10 Uhr startete der Vorverkauf. Freitag um 18.30 Uhr, also rund 500 Minuten später, konnte Veranstalter Ewald Tatar bereits stolz das „Ausverkauft“ vermelden! „Ein großes Danke an alle, die bei dieser Veranstaltung dabei sein werden und die das möglich gemacht haben!“

Ewald Tatar, Seiler & Speer initiieren Hochwasser Benefiz.

Auch Wanda und Stürmer rocken mit.

Austropop-Event des Jahres

Die sechs-stündige Show am Nationalfeiertag gilt schon jetzt als Austropop-Event des Jahres: Neben Seiler & Speer („Das ist wohl eines der wichtigsten Konzerte unserer Karriere!“), die als Headliner auch die brandneue Single „Irgendwann“ vorstellen werden, zünden auch Wanda, Christina Stürmer und Josh. ihre größten Hits wie „Bologna“, „Ich lebe“ oder „Cordula Grün“. Dazu gibt’s den zweifachen Amadeus-Abräumer Bibiza („Eine Ode an Wien“) und die coole Durchstarterin Päm („Cancel Queen“).

Mit dabei: Josh., Päm (o.) und Amadeus-Abräumer Bibiza (u.)

Für Opfer der Hochwasserkatastrophe

Der Reinerlös wird an „Österreich hilft Österreich“ gespendet und kommt Menschen zugute, die von der Hochwasserkatastrophe in Österreich betroffen sind. „Österreich hilft Österreich“ teilt die Spenden auf die Organisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe auf und ermöglicht so rasche Überbrückungshilfen (und in einem nächsten Schritt auch eine Wiederaufbauhilfe) für die Menschen, die durch das Hochwasser mit Verwüstung und großen Schäden konfrontiert sind.