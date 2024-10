× Heute: Ticket-Run auf das große oe24 Hochwasser Benefizkonzert

Am 26. Oktober rocken Seiler & Speer, Wanda, Christina Stürmer und Co. das von oe24 präsentierte „Hochwasser Benefizkonzert“ in Wr. Neustadt. Ab 10 Uhr gibts die Tickets.

„Das ist wohl eines der wichtigsten Konzerte unserer Karriere!“ Seiler & Speer zünden am 26. Oktober auf Initiative von Nova Rock Boss Ewald Tatar in der Arena Nova von Wr. Neustadt das von oe24 präsentierte große „Hochwasser Benefizkonzert“. Mit dabei auch Wanda, Christina Stürmer, Josh., Amadeus-Abräumer Bibiza und die coole Durchstarterin Päm.

Ewald Tatar organisiert mit Seiler & Speer Hochwasser Benefiz.

Ein neues „Live Aid“, bei dem der Reinerlös an „Österreich hilft Österreich“ gespendet wird und ein starker Run auf die Tickets zu erwarten ist, denn es gibt ja nur 5.000 Karten. Und die gehen schon heute ab 10 Uhr bei oeticket, ticket24.at und im Raiffeisen Ticketshop in den Verkauf. Da heißt es schnell sein!

Die sechs-stündige Show gilt schon jetzt als Austropop-Event des Jahres: Zum Auftakt liefert Päm auch mit dem neuen Hit „Cancel Queen“ ein starkes Statement der Frauenpower. Bibiza, unser neuer Rap-König, unterstreicht mit „Eine Ode an Wien“ seine Amadeus-Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ und Josh. hat sowieso das große Chart-Feuerwerk dabei. Von „Cordula Grün“ bis „Expresso & Tschianti“

Nach Christina Stürmer, die ihre Klassiker rund um „Ich lebe“ oder „Millionen Lichter“ im Unplugged-Format liefern will, bringen Wanda mit Hymnen wie „Bologna“, „Columbo“ oder „Bei niemand anders“ die „Amore“ in die Arena Nova. Als Finale setzen Seiler & Speer neben Mitsing-Hits wie „Soits leb“, „Ala bin“ oder „Ham kummst“ auch die brandneue, für 11. Oktober erwartete Single „Irgendwie“ drauf.

Der Reinerlös wird an „Österreich hilft Österreich“ gespendet und kommt Menschen zugute, die von der Hochwasserkatastrophe in Österreich betroffen sind. „Österreich hilft Österreich“ teilt die Spenden auf die Organisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe auf und ermöglicht so rasche Überbrückungshilfen (- und in einem nächsten Schritt auch eine Wiederaufbauhilfe) für die Menschen, die durch das Hochwasser mit Verwüstung und großen Schäden konfrontiert sind.

„Das verheerende Hochwasser ist nicht einmal drei Wochen her, aber fast schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, selbst wenn da nach wie vor viele um ihre Existenz kämpfen. Deshalb rufen wir das nun noch einmal in Erinnerung! Auch weil wir dafür einen Beitrag leisten wollen oder sogar müssen,“ gibt Bernhard Speer dafür das Motto vor.