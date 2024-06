× Ambros und Stürmer: neues Sensations-Duett auf der Donauinsel

Wolfgang Ambros und Christina Stürmer ließen am Samstag auf der Donauinsel die „Wintasun“ aufgehen. Der Kaiser und die Königin des Austropop lieferten neben allen Hits auch wieder ein emotionelles Duett.

Alle guten Dinge sind drei! Nach der Premiere im Wiener Volkstheater, die ja auch bereits weit über eine Million Mal auf YouTube geklickt wurde und dabei für Gänsehaut sorgt, und dem da capo in Salzburg ließen Christina Stürmer und Wolfgang Ambros nun auch auf der Donauinsel die „Wintasun“ aufgehen.

Wolfgang Ambros erhielt "Großen Tiroler Adler-Orden"

Christina Stürmer: Tourstart mit Ambros-Duett bei Sensations-Konzert

Christina Stürmer & Wolfgang Ambros knacken die Million

Ambros: „Mein Herzerl macht ein paar Spompanadeln!“

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Über 80.000 Fans feierten am Samstag das emotionale Duett „Du bist wia de Wintasun“, für das die Austropop-Königin, wie ja von oe24 angekündigt, wieder den Austopop-Kaiser als Gaststar auf die Festbühne holte. „Wie wir gemerkt haben dass wir beide am Donauinselfest spielen war es klar, dass wir das da auch gemeinsam singen werden. Ich hab es auch extra geübt, du auch“ holte sie Ambros unter dem Jubel des Publikums auf die Bühne, um nach dem Gänsehaut-Duett mit den Tränen zu kämpfen. Es ist immer wieder so schön. Da rinnt mir auch immer die Gänsehaut. Jetzt können wir eigentlich heim gehen.“ tat sie natürlich nicht.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Das Gänsehaut-Duett war aber zweifellos als Highlight der zwei größten Auftritte des Austropop. Ambros, nach den gediegenen Unplugged-Konzerten „Pur“ ja wieder mit seiner legendären Band die No. 1 vom Wienerwald unterwegs, zündete eine einstündige Karriere-Retrospektive mit absoluter Mitsing-Garantie oder „einen ganze Strauß volel Hits, wie er bemerkte, Von „Zwickt’s Mi“, über „Gezeichnet für’s Leben“ bis „I drah zua“. „Wir feiern heute ein Jubiläum. Das ist mein 10. Mal auf der Insel, auch wenn ich glaube das waren mindestens schon 20 Mal. Ich hab zwar immer gesagt: nie wieder. Aber vielleicht komme ich ja doch noch einmal. Wenn mich wer fragt.“

© zeidler ×

© zeidler ×

Das war die Setlist von Wolfgang Ambros auf der Donauinsel:

Verwahrlost aber frei

I drah zua

Hoit da is a Spoit

Du vastehst mi ned

Langsam woch‘s ma z‘amm

Gezeichnet für’s Leben

De Kinettn wo I schlaf

Zwickt’s Mi

A Mensch möcht I bleib‘n

Zugaben:

Da Hofa

Die Blumen aus dem Gemeindebau

Es lebe der Zentralfriedhof

Schifoan

© zeidler ×

Auch wenn es bei „Hoit da is a Spoit“ leichte Texthänger gab traf er damit einmal mehr mitten in die Wiener Seele. Vor allem als er zur Zugabe u.a. auch noch „Da Hofa“ Es lebe der Zentralfriedhof“ und natürlich die ewige Hymne „Schifoan“ draufsetzte. Da kannte die dicht gefüllte Insel kein Halten mehr. „Dabei bin ich ja nur das Vorprogramm für meine Freundin Christl Stürmer,“ grinste Ambros backstage im oe24-Interview.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Die legte dann mit ihrer Club-Show „MTV Unplugged“, mit der sie ja bei uns ihren bereits 12. Nummer-eins-Hit in einfuhr, nach und sorgte damit auch auf der großen Donauinsel-Bühne für Lagerfeuer Romantik. Das große Best-Of-Propgramm rund um Chart-Kracher wie „Scherbenmeer“, „Um bei dir zu sein“ oder Millionen-Lichter umrahmt von Leuchtketten, Standscheinwerfern, und dem „MTV Unplugged Schild.“ Auf ihrem Sitzcase hielt es sie dabei nicht lange. „Es ist nicht mein erstes mal am Donauinselfest, aber immer ein Wahnsinn was da an Energie hochkommt. Ich habe Hummeln im Popo!“ Das verdeutlicht sie vor allem beim umjubelten Hit „Ich lebe“, dem sie schon nach kurzweiligen 70-Minuten das traditionelle Finale „Engel fliegen einsam“ nach setzte. Da verwandelte sich die Insel in eine Meer an Handy-Lichter. „Danke! Es war so wunderschön Wien,“ kam Stürmer danach nicht aus dem Strahlen heraus.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Die Austropop-Giganten lieferten eine schwere Vorgabe für Weltstar Ronan Keating, der auch mit seinen Boyzone-Hits wie „No Matter What“ am Samstag das Grande Finale setzte, aber Stimmungsmäßig bei weiten nicht an die Austropop-Giganten herankam.

Am Sonntag steigt der letzte Tag vom 41. Donauinselfest bei dem Wanda, aufgeheizt vom coolen Durchstartet Nikotin, Thorsten Einarsson oder Alice Merton mit einer schweißtreibenden Best-Of-Show rund um Mitgröl-Hymnen wie „Bologna“ oder „Bussi Baby“ den nächsten Chart-Triumph feiern wollen. Ihre emotionelle CD „Ende Nie hält ja aktuell Platz eins der Austria-Top-40.