× Christina Stürmer & Wolfgang Ambros knacken die Million

Mega-Hype um die “Wintasun“. Das berührende Unplugged-Duett von Christina Stürmer und Wolfgang Ambros hat bereits über eine Million Aufrufe auf YouTube.

1979 von Wolfgang Ambros auf seinem Album Alles Andere zählt net mehr... veröffentlicht – und jetzt, in der ergreifenden Duett-Version mit Christina Stürmer, ein Millionen-Hit. Mega-Hype um „Du bist wia de Wintasun“, dass in der MTV Unplugged Version auf YouTube bereits über eine Million Klicks erreicht hat.



„Ich habe schon im Proberaum gewusst, dass das ein magischer Moment ist,“ war Christina Stürmer schon vor der MTV-Aufzeichnung im August vom Hit-Potenzial überzeugt. Danach erst recht: „Mich haben so viele Leute darauf angesprochen. Auch die Lehrer meiner Tochter! Die sagen „Ich habe das gesehen und "ow das ist so schön und so emotional und so berührend“ Da sind alle dahin geschmolzen!“ Die Fans sind sowieso ergriffen: „Ein magischer Auftritt“, „Ein super Duett, könnte mir noch etliche Klassiker so vorstellen“ oder „Höre und heule ... so wunderschön“

Auch Ambros, der ja jüngst die Fans beim Stürmer-Tourstart in Salzburg mit einer weiteren Duett-Version überraschte, ist vom zweiten Frühling seines Ur-Alt-Hits begeistert. „Das ist wie ein Hammer durch die Decke geschossen. Über eine Million ist schon etwas Besonderes!“ Trotzdem sorgen die Reaktionen bei ihm auch für etwas Verwunderung: „Die Leute weinen dabei, aber dabei ist das gar nichts zum Weinen: Es ist berührend, aber nicht traurig.“

Spannend: Stürmer hat lange mit der Anfrage bei Ambros gezögert und sich dann spontan dazu entscheiden: „Ich habe ihn aus der Küche einer Freundin angerufen und wusste mit „Schifoan“ brauch ich ihm gleich gar nicht kommen“. An die gemeinsamen Proben erinnert sie sich mit Freude und Stolz : „Er ist aus Tirol gekommen mit seiner Frau, war er eine Stunde da und wollte zwei Wurstsemmel als Jause. Er ist der normalste Mensch und ich mag ihn total gern: Weil er menschelt so.“