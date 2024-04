Supertalent Lukas trauert um Hund Falco

Der Hund des Supertalent-Gewinners von 2013 ist im Alter von 14 Jahren in Wien verstorben.

Die Freude war riesig, als im Jahr 2013 mit Lukas Pratschker ein Österreicher die RTL Sendung "Das Supertalent" gewann. Entsprechend wurde der Sieger im Land gefeiert - gemeinsam mit seinem Hund Falco. Mehr als 14 Jahre lang waren die beiden unzertrennlich. Die Trauer um den verstorbenen vierbeinigen Begleiter ist nun entsprechend groß.

© facebook/lukasandfalco ×

Bewegendes Facebook-Posting

Via Facebook nahm Lukas öffentlich Abschied von seinem langjährigen Freund. Er beginnt sein Posting mit den Worten: "Falco, versprich mir, dass du im Himmel nicht aufhörst zu tanzen und so hell leuchtest, wie du es immer getan hast, damit ich dich am hellsten unter all den Sternen leuchten sehen kann. Eines Tages wirst du mich dorthin bringen und wir können unsere einzigartige Geschichte weiterschreiben..."

© facebook/lukasandfalco

Die School of Dog in Wien

Seit 2014 betreibt Lukas die "School of Dog" in Wien, wo ihn Falco Tag für Tag tatkräftig unterstützte. "Die Idee dahinter kam eigentlich durch Zufall nach dem Sieg der RTL Sendung 'Das Supertalent' ... mit der Anmietung einer Lagerhalle", wie Lukas auf seiner Website verrät. Bis heute bietet er dort besondere Trainingsmethoden für Hundebesitzer an.