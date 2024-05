Prinz William verrät: So geht es krebskranker Kate

Prinz William (41) hat nach der Krebs-Nachricht seiner Frau, Prinzessin Kate, die offiziellen Aufgaben wieder aufgenommen.

Wie Prinzessin Kate im März bekanntgab, ist nach einer Bauch-Operation bei ihr Krebs diagnostiziert worden. Inzwischen hat Prinz William (41) hat nach der Krebs-Nachricht seiner Frau, die offiziellen Aufgaben wieder aufgenommen. So besuchte der 41-jährige Royal gestern eine Wohltätigkeitsorganisation in Newcastle. "Kostenlose, lebensrettende Behandlung und Unterstützung für Männer in Krisen ist das, was James' Place in seinen Zentren im ganzen Land so außergewöhnlich macht", heißt es dazu in einem Instagram-Posting.

Prinz William beim Besuch eine Wohltätigkeitsorganisation in Newcastle © Getty Images ×

Prinz William führte Gespräche mit Männern der Einrichtung. Außerdem nutzte der Royal den Besuch in der Stadt um sich mit Bürgern auf der Straße auszutauschen. Laut der britischen "Daily Mail" fragte eine Passantin Prinz William zu seiner an Krebs erkrankten Ehefrau: "Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?" Der 41-Jährige antwortete: "Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut."

König Charles III. absolvierte Auftritt

Am gestrigen Dienstag absolvierte König Charles III. (75) seinen ersten offiziellen Auftritt seit seiner Krebsdiagnose. Das Oberhaupt der Royals ist bei seinem Besuch im Krebszentrum am University College Hospital in London zum neuen Schirmherrn von "Cancer Research UK" ernannt worden. Charles lächelte und winkte in die Menge als er mit Ehefrau Camilla (76) vor Ort eintraf. Der 75-Jährige musste in den letzten Monaten krankheitsbedingt kürzertreten – inzwischen ist er zu seinen royalen Aufgaben zurückgekehrt.