Prinz Harry kehrt wieder nach Großbritannien zurück

Seit Monaten ist es der erste Besuch des Monarchen in seiner Heimat. Die Veranstalter der "Invictus Games" haben nun offiziell bestätigt, dass Harry nach Großbritannien kommen wird, sie schreiben auf "X" (Twitter): Die Invictus Games Foundation feiert 10 Jahre Leben verändern und Leben retten mit einem „Danksagungsgottesdienst“ am 8. Mai in der St. Paul's Cathedral. Aus diesem Anlass werden wir von unserem Schirmherrn, Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, dem Schauspieler Damian Lewis und Mitgliedern der weltweiten Invictus-Community begleitet."

The Invictus Games Foundation will celebrate 10 years of changing lives and saving lives with a 'Service of Thanksgiving' at St Paul's Cathedral on May 8th.



We will be joined by our Patron, Prince Harry, The Duke of Sussex, actor Damian Lewis and members of the worldwide… pic.twitter.com/Eqn6ZfUDDq