Das sagt der Palast zu wilden Kate-Gerüchten

Der Kensington-Palast hat sich zu den Sorgen um den Gesundheitszustand der Prinzessin von Wales geäußert, die zwei Monate lang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war, weil sie sich einer Unterleibsoperation unterziehen musste.

In einer neuen Erklärung versuchte eine Sprecherin des Palastes zu beruhigen, nachdem in den sozialen Medien Spekulationen über den möglichen Verbleib der Prinzessin aufgekommen waren. Kate wurde seit dem ersten Weihnachtstag nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Auch der Palast selbst hat seither keine Fotos oder relevante Neuigkeiten veröffentlicht.

Sprecherin versichert: Kate geht es "gut"

"Der Kensington Palast hat im Januar den Zeitplan für die Genesung der Prinzessin deutlich gemacht und wir werden nur wichtige Updates geben. Dieser Hinweis bleibt bestehen", sagte die Sprecherin des Königshauses. Sie fügte jedoch hinzu, dass es Kate weiterhin "gut" gehe.

Der Palast bezog sich auf eine am 17. Januar veröffentlichte Erklärung, in der bekannt gegeben wurde, dass sich die Prinzessin einer Operation unterzogen habe und dass sie plane, nach dem Ostersonntag wieder an königlichen Terminen teilzunehmen.

Abstruse Gerüchte im Internet

Wegen Kates anhaltendem Verschwinden von der Bildfläche hatten sich im Netz teils wirre Gerüchte und Verschwörungstheorien um ihren Verbleib verbreiten. So wurde etwa über ein Ehe-Drama inklusive Gewaltausbrüchen von William, eine Schwangerschaft oder gar Kates Tod spekuliert, den der Palast vertuschen wolle.