Seit Weihnachten verschwunden - Rätsel um Prinzessin Kate

Royal-Fans machen sich seit Monaten große Sorgen um Catherine

Der Weihnachts-Gottesdienst war ihr letzter öffentlicher Auftritt. Seither hat man Kate (42) nicht mehr zu Gesicht bekommen. Mitte Jänner musste sie sich dann einer Bauch-Operation unterziehen. Es hieß, es gehe ihr gut und alles sei nach Plan verlaufen. Fans der Prinzessin machen sich seit Wochen große Sorgen und haben jetzt unter dem Hashtag #WhereIsKate die Suche gestartet. In den sozialen Medien gibt es folglich einige Verschwörungstheorien zum Verbleib des Royals.

Absage aus "persönlichen Gründen"

Prinz William zeigte sich heute wieder bei einem offiziellen Termin. Dabei wurden ihm Blumen für seine Gattin überreicht. Bei dem Besuch einer Synagoge in London erwähnte William Kate in einem Satz. Dabei ging es jedoch nicht um ihren Gesundheitszustand. Erst am Dienstag sagte er "aus persönlichen Gründen" die Teilnahme an einem Gedenkgottesdienst für seinen Patenonkel König Konstantin II. von Griechenland (†82) ab. Noch dazu kam die Absage erst kurz vor dem Termin. Das macht die Briten stutzig. Schließlich gilt William als sehr pflichtbewusst.

Beauty-Op? Absurde Verschwörungstheorien auf "X"

Ein User auf "X" ist der Meinung, Kate habe sich einem Brazilian Butt Lift unterzogen und sei daher eine Weile nicht salonfähig. Ein anderer denkt, dass sie an einem Prinzessinnen-Schutzprogramm teilnehme. „Soll das heißen, dass Kate Middleton – dieselbe Frau, die nur wenige Stunden nach der Geburt wie ein Supermodel vor dem Krankenhaus posiert hat – plötzlich monatelange Genesungszeit braucht, bevor sie ihr Gesicht zeigt? Und die britische Presse respektiert jetzt auf magische Weise die Privatsphäre? Das fühlt sich … unheimlich an“, fragt ein weiterer "X"-User.