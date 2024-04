William und Kate posten unveröffentlichtes Hochzeitsfoto

Am 29. April 2011 traten Prinz William und seine Kate vor den Traualtar - Zum Jubiläum zeigen sie ein neues Hochzeitsfoto

Binnen 30 Minuten gab es für das bis dato unveröffentlichte Hochzeitsfoto von Prinz William und Kate Middleton mehr als 300.000 Likes. Neben Glückwünschen posten zahlreiche Fans der Royals auch Genesungswünsche an die an Krebs erkrankte Prinzessin.

William und Kate, seit mehr als 20 Jahren zusammen, lernten sich an der University of St Andrews in Schottland, kennen und wurden zunächst Freunde, bevor sie eine Romanze begannen. William sagte in seinem Verlobungsinterview: „Offensichtlich haben wir beide eine sehr lustige Zeit zusammen, beide haben einen sehr guten Sinn für Humor.“ Die Prinzessin nannte ihn einen „liebenden Freund“, der „mich in guten und auch in schlechten Zeiten sehr unterstützt hat“. Sie heirateten am 29. April 2011 in einer großen, märchenhaften Zeremonie in der Westminster Abbey.

Kate und William © Getty ×

Kate trug ein aufwendiges elfenbeinfarbenes Kleid mit floralen Spitzenapplikationen, das von Alexander McQueen entworfen wurde, während der Bräutigam die rote Tunika der Irish Guards trug. William und Kate brachten 2013 ihr erstes Kind George zur Welt, gefolgt von Charlotte im Jahr 2015 und Louis im Jahr 2018.

Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, von der Ankunft ihrer Kinder und der Feier von Jubiläen bis hin zum Tod der verstorbenen Königin und in jüngerer Zeit der Krebsdiagnose des Königs, und haben trotz der Anschuldigungen, die ihnen der Herzog und die Herzogin von Sussex in der Folge vorgeworfen haben, ihren Rat behalten über die Trennung von Harry und Meghan von der königlichen Familie.