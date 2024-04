So einsam starb O.J. Simpson wirklich

Entgegen Aussagen der eigenen Familie war nur eine Person an O.J. Simpsons Seite, als dieser vor zwei Wochen an Prostatakrebs verstarb.

Die Aussagen der Familie von O.J. Simpson, wonach diese ihm in den letzten Stunden seines Lebens beigestanden hätte, seien falsch. Dies verlautbarte Simpson langjähriger Anwalt Malcolm LaVergne mit Blick auf ein X-Posting, das am Tag nach dem Tod des umstrittenen Schauspielers und einstigen Football-Stars veröffentlicht wurde.

Bloß ein Familienmitglied am Sterbebett

LaVergne gab der New York Post bekannt, dass sich lediglich eine Person an Simpsons Sterbebett befunden hätte - ein enger Verwandter, der namentlich nicht genannt werden will. "Am Ende des Tages haben seine Kinder aber ihren Vater verloren", egal, ob sie am Tag des Todes bei ihm waren, oder nicht.

Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts

Im "Gerichtsfall des Jahrhunderts", wie damals etliche Medien titelten, wurde Simpson 1994 angeklagt, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihren neuen Partner Ron Goldman ermordet zu haben. Der medial aufgebauschte Fall endete mit einem Freispruch für O.J. Simpson, was die öffentliche Meinung in der Folge gespalten hat.