× ER ist der neue Mann von Christina Stürmer

„Saitensprung“! Christina Stürmer lässt jetzt ihren Oliver Varga daheim bei den Kindern und geht mit dem „neuen Mann“ Bern Wagner auf Tour.

Am Donnerstag startet Christina Stürmer in Salzburg ihre „Solo Tour“. 11 Konzerte in Österreich und Deutschland. Nur ihr Lebensgefährte Oliver Varga bleibt daheim. Bei den beiden Kindern Marina (7) und Lotta (3). Stattdessen hat sie jetzt einen „neuen Mann“. Und den hat sogar ihr Oliver für sie ausgesucht. Als Tour-Gitarrist.

© zeidler ×

Oliver Varga (o.) bleibt bei den Kindern, Bern Wagner (u.) ist sein Ersatz.

© Facebook ×

Bern Wagner, der bereits beim Stürmer-Song „Vorbei“ mitspielte, mit der BandWG (10 Sekunden Gluck) die Charts stürmte und in seinem Studio "Lords of the Sounds" in Michelhausen, Niederösterreich auch schon James Cottriall oder Julian LePlay begrüssen durfte, springt jetzt für die Tour zum Hit-Album „MTV Unplugged“ ein. „Bern ist jemand, der gut reinpasst in die Band. Er ist vom Typ sehr ähnlich. Das war mir auch sehr wichtig. Es wird sicher sehr spannend.,“ freut sich Christina Stürmer im ÖSTERREICH-Interview schon auf den „Saitensprung“.

© Facebook ×

Bern Wagner (r.) bei der BandWG

Dass ihr Oliver jetzt zum ersten Mal daheim bleibt ist eine lange beschlossene Sache: „Wir haben uns schon Gedanken gemacht, als Lotta noch im Bauch war, wie wir das in Zukunft handhaben. Weil es ist ein Aberglaube, dass die Oma und der Opa immer Zeit haben werden.“

© Nikolaus Ostermann ×

Während Stürmer jetzt von Salzburg über Wien (13. April) bis Köln die Bühne rockt hat Oliver Varga ganz viel Papa-Zeit. „Für die drei daheim wird es super werden. Die werden eine tolle Zeit haben, wenn ihnen einmal die Mama nicht reinpfuscht.“