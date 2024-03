× Christina Stürmer: Comeback an der Chart-Spitze

Mit „MTV Unplugged in Wien“ feiert Christina Stürmer nach sechs-jähriger CD-Pause ein starkes Comeback. Platz1 bei iTunes. Noch vor Justin Timberlake, Norah Jones oder Judas Priest!

"Am liebsten wäre mit natürlich auf Platz einsteigen und dort ein paar Wochen bleiben" scherzte Christina Stürmer im großen ÖSTERREICH-Interview. Jetzt hat sie den ersten Schritt getan: ihre Comeback-CD „MTV Unplugged in Wien“ stürmt bei iTunes von 0 auf 1 und weist damit auch Weltstars wie Justin Timberlake, Norah Jones oder Judas Priest in die Schranken. Der bereits achte Nummer-eins-Hit für Stürmer. Von ihren neun Alben musste sich ja bislang nur das 2010er Werk „Nahaufnahme“ mit Chart-Silber begnügen.

© Sony Music ×

Mit dem Unplugged-Hit, bei dem auch Mathea, die Sportfreunde Stiller und natürlich Wolfgang Ambros ("Ein magischer Moment") mit dabei sind, feiert Stürmer nach fast sechs-jähriger CD-Pause ein starkes Comeback. Auch mit neuem Geschäftsmodel: sie ist jetzt ihre eigene Plattenfirmen-Chefin. "Ich habe nach Veränderung gelechzt. Es hat mich wahnsinnig gereizt, wenn man wegen jedem Furz nachfragen musste. Auch was man auf Social Media postet. Deshalb hat bei mir alles innerlich geschrien: Selber machen! "

© zeidler ×

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit der großen Unplugged-Tournee, die am 11. April in der Salzburger Szene startet und u.a. im Wiener Gasometer (13. April), Dornbirn (20. Juni)und Wels (21.6.) stoppt. Bei der ersten Tour seit 2019 gibt‘s auch eine große Veränderung: Lebensgefährte Oliver Varga, der Vater der gemeinsamen Töchter Marina (7) und Lotta (fast 3) ist diesmal nicht dabei: "Der bleibt daheim bei den Kindern!"

Das sind die iTunes-Charts vom 15. März:

1. Christina Stürmer, MTV Unplugged in Wien

2. JustinTimberlake, Everything I Thought I Was

3. Norah Jones, Visions

4. Judas Priest, Invincible Shield

5. Kontor, Top of the Clubs