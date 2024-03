× „Solo Tour“ für Christina Stürmer: „Oliver bliebt bei den Kindern“

Mit der neuen CD „Unplugged in Wien“ feiert Christina Stürmer ein starkes Comeback: von 0 auf 1 bei iTunes. Ab 11. April geht sie damit auch auf Tour. Nur Lebensgefährte Oliver Varga bliebt daheim. Auch um eine „Familien Krise Deluxe“ abzuwenden. Uns hat sie die Details verraten.

Von 0 auf 1 bei iTunes. Christina Stürmer meldet sich nach sechsjähriger CD-Pause, in der sie nur mit der Geburt von Tochter Lotta (wird Ende März drei Jahre alt ), Platz 3 bei „Masked Singer“ und einem Werbe-Deal mit "Lidl" von sich hören ließ, lautstark zurück. Mit der CD "MTV Unplugged in Wien" rund um das Sensations-Duett "Du bist wia de Wintasun mit Wolfgang Ambros („Ein magischer Moment“) weist sie in den Charts sogar Top-Stars Justin Timberlake, Norah Jones oder Judas Priest in die Schranken. Der bereits achte Nummer-eins-Hit für Stürmer.

Gefeiert wird der Chart-Triumpf ab 11. April mit einer Unplugged-Tournee durch Österreich und Deutschland, für die Stürmer mit einer großen Überraschung aufwartet: Lebensgefährte Oliver Varga, der Vater der gemeinsamen Töchter Marina (7) und Lotta (fast 3) ist diesmal nicht dabei: "Der bleibt daheim bei den Kindern," erklärt sie die „Solo-Tournee“ im ÖSTERREICH-Interview. „Marina hat hat leider Schule. Die kann ich nicht rausnehmen und wenn ich nur die kleine Lotta mitnehmen würde, dann hätten wir eine Familien-Krise Deluxe!“

Die neue Live-Aufstellung, für die Oliver Varga den Ersatzmann aussucht, wurde übrigens schon vor Jahren beschlossen. „Wir haben uns schon Gedanken gemacht als Lotta noch im Bauch war, wie wir das in Zukunft handhaben. Weil es ein Aberglaube ist, dass die Oma und der Opa immer Zeit haben werden.“ Drei Wochen, also „so lange wie noch nie“, wird Stürmer dabei von ihren Mädels getrennt sein. „Da muss ich reinbeißen, aber für die drei daheim wird es super werden. Die werden eine tolle Zeit haben, wenn ihnen einmal die Mama nicht reinpfuscht. Ich bin ja schon der etwas strengere Elternteil“

Gab es schon 2017, als sie die damals 7 Monate alte Tochter Marina mit auf Tour nahm, „viel Gegenwind von wegen „Rabenmutter“, so rechnet Christina Stürmer auch jetzt wieder mit Kritik: „Wahrscheinlich wird es heißen: „Wie kann ich nur so schlimm sein und das Kind beim Vater lassen.“ Doch ich denke unseren Kindern geht es wahnsinnig gut. Andere Väter gehen arbeiten und sehen ihre Kinder unter der Woche oft nur beim schlafen. Wir sehen unsere Kinder jedoch ständig und sie uns auch!“

Im Sommer, wo Stürmer dann vor allen an den Wochenenden spielt, wird Oliver wieder mitrocken und "Marina und Lotta dann bei Oma und Opa sein", „doch jetzt sind wir drei Wochen am Stück auf Tour und wir wollten, dass da entweder Mama und Papa für sie da sind. Und da das ganze Christina Stürmer heißt, kann ich ja kaum daheim bleiben!“