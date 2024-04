Christina Stürmer: Tourstart mit Ambros-Duett bei Sensations-Konzert

Christina Stürmer liefert mit ihrer neuen epochal-emotionalen Unplugged-Show das Austropop-Highlight des Jahres. Und holte dafür am Donnerstag beim Auftakt in Salzburg sogar Wolfgang Ambros auf die Bühne.

„Ihr seid jetzt die zweiten, die das hören!“ In Salzburg ging am Donnerstag wieder die „Wintasun“ auf: Wolfgang Ambros veredelte den Tourstart von Christina Stürmer mit einem bereits auf oe24.TV angekündigten Duett-Auftritt. Auch als Dank für die vielen YouTube-Klicks: das für Stürmers Hit-CD „MTV Unplugged in Wien“ aufgenommen Gänsehaut-Duett „Du bist wia de Wintasun“ bewegt die Herzen - „Ein magischer Auftritt“, „Ein super Duett, könnte mir noch etliche Klassiker so vorstellen“ oder „Höre und heule....so wunderschön“ – und hält bereits bei knapp einer Million YouTube Aufrufen. „Das ist wie ein Hammer durch die Decke geschossen! Knapp eine Million ist schon etwas Besonderes,“ so Ambros gerührt.

Ambros, der nicht wie erwartet erst zu den Zugaben, sondern bereits nach dem 4. Song „Unsere besten Tage“ auf die Bühne kam („Ich will um Mitternacht daheim in Tirol im Bett sein“)

war vor 700 Fans in der seit Wochen ausverkauften Szene jedoch nicht der einzige „neue Mann“ bei der „Solo-Tour“ von Christina Stürmer. Da ihr Lebensgefährte und Gitarrist Oliver Varga diesmal die Tour freiwillig auslässt („Er bleibt daheim bei den Kindern!“) hatte sie erstmals einen neuen Saitenzauberer dabei. Bern Wagner von der Band-WG. Er agierte auch bei Mitswing-Nummern wie „Katapult“ souverän und dezent im Hintergrund. Nur bei der Duo-Darbietung „Bus durch London“ wurde er von Stürmer witzig mit den Worten „Jetzt bin I nur mehr mit dem Neichn auf der Bühne“ ins Rampenlicht gestellt.

© Zeidler ×

Mit der neuen Unplugged-Show, die in Punkto Spielfreude, Witz und musikalischer Raffinessen

sogar das überragende MTV-Album mit dem sie ja ihren bereits 12. Nummer-eins-Hit feierte, in den Schatten stellt, unterstrich Stürmer bei ihrer ersten Österreich-Tour seit 5 Jahren den Status als unumstrittene Königin des Austropop.

© Zeidler ×

Kurze Technik-Probleme

Vom Opener „Was wirklich bleibt“, das nach kurzen Technik-Problemen am Schlagzeug verspätet startete, bis zum Finale „Engel fliegen einsam“ brachte sie das legendäre MTV-Lagerfeuer-Feeling von Nirvana, Clapton und Co. nach Salzburg. Auf einem Case mit Polster („Den hat die Oma genäht.“) sitzend rockte sie zappelnd („Ich habe Hummeln im Popo“) und volksnah erzählfreudig („Ich hab heute noch 2 Jausenbrote hergerichtet und die Wäsche gewaschen.“) durch ein Fan-freundliches Programm aus Hits („Nie genug“) und Raritäten („Jeder unserer Träume“) und legte zu „Keine Märchen“ auch eine beeindruckende Rap-Einlage hin. Da wars dann bei ihr mit dem Sitzen vorbei!

© Zeidler ×

Dazu holte sie auf einer die Wohnzimmer-Romantik widerspiegelnden Bühne mit Leuchtketten, Standscheinwerfern, Sitzcases und dem „MTV Unplugged Schild“ für „Seite an Seite“ dann noch einen weiteren Stargast auf die Bühne: die akklamierte Singer/Songwriterin OSKA, die ja schon als Vorprogramm das Publikum in den Bann zog.

Mit „Millionen Lichter“, wo die Fans Dutzende Luftballone durch die Halle schickten, ging es dann Richtung Hitparade: Die Gänsehaut-Ballade „Mama ana ahabak“ („Leider nach 21 Jahren noch immer aktuell.“), „Scherbenmeer“ und die Comeback-Hymne „Ein halbes Leben“ bei der auch einige Geschenke auf die Bühne segelten: „Ist das eine Anspielung auf Starmania?“, lächelte sie zu den lässig groovenden Rausschmeißern „Zweimal so stark“ und „Fahrtwind“, wo sie dann als Grande Finale sogar mit einer Klavier-Einlage überraschte.

Sportfreunde-Stiller-Cover

Ein spannendes Piano-Intro eröffnete dann auch das Zugaben-Furioso: Mitsing-Alarm beim Sportfeunde-Stiller-Cover „Kompliment“ und - mit den Worten „Ich bin gespannt, ob ihr bei der nächsten Nummer auch so Textsicher seid?“ angekündigt und von Salzburger Publikum doch noch inbrünstiger gefeiert: „Ich lebe“.

© Zeidler ×

„Erste Tourshow ist immer mit viel Zittern verbunden, weil ich so nervös bin, aber ihr habt es mir so angenehm gemacht“ rang sie dabei mit den Emotionen um dann natürlich noch das traditionelle Finale „Engel fliegen einsam“ draufzustehen: „Ohne dem hören ja wir mittlerweile selbst bei den Proben nicht auf!“

© Zeidler ×

Ein grandios erfrischendes Comeback und schon jetzt die Austropop-Show des Jahres! Heute steigt in Salzburg die ebenfalls ausverkaufte Zugabe. Am Samstag füllt Stürmer damit den Wiener Gasometer.