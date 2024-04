Ambros: "Mir war Jörg Haider beim Oa**h lieber als der Kickl!"

Er trägt das Herz auf der Zunge! Wolfgang Ambros wird im großen oe24.TV-Interview auch über die Politik laut: Warum er keine Angst vor Kickl hat und die Bierpartei endlich ernst nehmen will!

„Er ist vom Land. Er ist so blöd, dass er schon zum 3. Mal den Kickl wählt!“ Bei seinen Comeback-Konzerten sorgte Wolfgang Ambros mit einem Seitenhieb gegen den FPÖ-Chef für Lacher. Im großen oe24.TV-Interview legt er jetzt noch einmal kräftig nach. „Im Original-Song "Vom Land" ging es ja um Jörg Haider. Aber wenn man das mit heute vergleicht, dann war mir der Haider beim Oa**h lieber als der Kickl.“

© zeidler ×

Ambros haut beim oe24.TV-Interview auf den Tisch und ätzt gegen Herbert Kickl.

© APA ×

Angst, dass Herbert Kickl die Nationalratswahl gewinnt und dann neuer Kanzler wird, kennt der Austropop-Kaiser jedoch keine. „Schauen wir mal, ob das wirklich so ist, dass man vor dem Angst haben muss!“ Auch einem etwaigen Wahlsieg von Kickl sieht Ambros noch eher gelassen entgegen: „Ich glaube, er wird es vielleicht gewinnen, aber dann soll er mal wirklich regieren. Dann wird es sich erweisen. Als Innenminister war er ja ein kompletter Verhau. Mit dem will ja wirklich niemand was zu tun haben!

Dominik Wlazny, auch bekannt als "Marco Pogo" und Vorsitzender der Bierpartei: "Ja, wir sind bereit" © oe24.TV ×

Spannender findet Wolfgang Ambros da schon seinen Musik-Kollegen Marco Pogo und dessen Bierpartei. „Ich find ihn ganz sympathisch, den Pogo. Die Frage ist: Was ist von ihm zu erwarten?“ Dass Dominik Wlazny zwar lautstark die Werbetrommel für die Bierpartei rührt, aber dabei eigentlich noch kein Wahlprogramm präsentiert hat, lässt auch Ambros etwas rätseln: „Es wäre eine schöne Überraschung, wenn er ein Programm hätte und das kundtun könnte. Dann könnte man ihn höchstwahrscheinlich auch ernst nehmen. Ein junger und nicht abhängiger wäre ja nicht das Schlechteste."