SPÖ will wissen, wie gut Kurz Wirecard-Chef kannte

Parlamentarische Anfrage – Kanzler kann sich nicht an entsprechendes Treffen erinnern.

Für die Opposition ist die Wirecard-Pleite ein gefundenes Fressen – war doch Ex-Firmen-Boss Markus Braun ÖVP-Spender und auch als Experte im „Thinktank“ von Sebastian Kurz. Klar, dass die SPÖ in einer parlamentarischen Anfrage versucht, den Kanzler in Brauns Nähe zu rücken. Allerdings lässt Kurz das alles an sich abperlen: Zu einem kolportierten Treffen mit Braun und Novomatic-Chef Johann Graf antwortet er: „An ein der Frage entsprechendes Treffen kann ich mich nicht erinnern.“ Kurz gibt allerdings zu, dass Braun einer von zwölf Experten eines „Sounding Boards“ gewesen sei – und an drei Sitzungen teilgenommen habe. (gü)