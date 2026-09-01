oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Serienstraftäter

Nächste Abschiebung nach Afghanistan

Ein Flugzeug fliegt hinter Stacheldraht am Himmel über dem Flughafen Hannover.
© APA/dpa/Julian Stratenschulte
Am Montag wurde erneut ein Straftäter nach Afghanistan abgeschoben.
OE24 auf Google bevorzugen

Österreich hat am 31. August 2026 erneut einen verurteilten Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Der 26-jährige Mann wurde von Wien über Istanbul nach Kabul begleitet.

Auch interessant

Gewesslers Renaturierung: Minister präsentierte Plan

NS-Verdacht: Lugner hat Entscheidung getroffen

Kopftuchverbot: Mädchen ziehen vor das Höchstgericht

Bei dem abgeschobenen Mann handelt es sich um einen 26-jährigen afghanischen Staatsbürger, der in Österreich dreimal straffällig wurde. Wegen schwerer Eigentums- und Suchtgiftdelikte saß er insgesamt über zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Zudem schienen in seiner Kartei 20 kriminalpolizeiliche Vormerkungen auf. Selbst während der Haftstrafe kam es zu strafrechtlichen Zwischenfällen mit Mithäftlingen.

Die Grundlage für den Aufgriff und den Flug bildete ein Identifizierungstermin im September 2025. Eine Delegation der afghanischen Taliban-Verwaltung hatte den Mann damals in Wien offiziell als Staatsbürger identifiziert. Gemeinsam mit Deutschland ist Österreich das erste europäische Land, das wieder direkt nach Syrien und Afghanistan abschiebt.

8.800 mussten Land verlassen

Die Bilanz des Innenministeriums für die ersten sieben Monate des Jahres 2026 zeigt: Mehr als 8.800 Personen ohne Bleiberecht mussten das Land verlassen – das sind im Schnitt über 41 Personen pro Tag, darunter etwa zehn Straftäter. Mehr als die Hälfte dieser Ausreisen erfolgte zwangsweise, wobei fast die Hälfte der Betroffenen verurteilte Kriminelle waren.

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Polizei-Veranstaltung vor einem Polizeiauto und Mikrofon.
Gerhard Karner (ÖVP). © APA/GEORG HOCHMUTH

Gleichzeitig verzeichnet das Ressort einen deutlichen Rückgang bei den Asylanträgen, die auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen sind. Auch in der Grundversorgung befinden sich mit rund 5.100 Personen so wenige Menschen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, dass der Weg der harten und gerechten Asylpolitik konsequent weitergeführt werde, um die sogenannte "Minuszuwanderung" nachhaltig abzusichern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Staats-Konto für Kinder: So viel könnten Sie sparen

Griss über Tinas Abschiebung: "Teile Nehammers Rechtsauffassung nicht"

Flüchtiger Todeslenker kam mit Anwalt zur Polizei

Wunder der Technik: Blinder Mann sieht Frau wieder

Gewesslers Renaturierung: Minister präsentierte Plan

Nächste Abschiebung nach Afghanistan

Darum sperrt der Papst heute den Petersdom zu

NS-Verdacht: Lugner nimmt Diversion an

Fellner! LIVE: Experte zu Coronavirus

Kopftuchverbot: Mädchen ziehen vor das Höchstgericht