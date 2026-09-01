Pröll will Digitalpartnerschaft mit Saudis einfädeln

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ist mit einer österreichischen Digital- und Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien gereist, um an der internationalen Technologiekonferenz LEAP teilzunehmen.

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Laut einer Aussendung vom Dienstag möchte Pröll eine Digitalpartnerschaft zwischen Österreich und dem Königreich aufbauen.

Breit aufgestellte österreichische Wirtschaftsdelegation

Pröll wird von Vertreterinnen und Vertretern zentraler österreichischer Institutionen und Technologieunternehmen begleitet. Mit dabei sind das Austrian Institute of Technology (AIT), die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR), das Mobilitätstechnologie-Unternehmen AVL sowie das Cloudtechnologie-Unternehmen Anexia. Damit deckt die Delegation wesentliche Bereiche von Forschung und Innovation über Regulierung und Infrastruktur bis hin zu Cloud-, Daten- und industriellen Technologielösungen ab.

Drei konkrete Ziele für die Zusammenarbeit

Ein Schwerpunkt liegt auf den Gesprächen mit dem saudischen Investitionsministerium. Pröll will dabei die Einrichtung einer österreichisch-saudischen "Digitalization Working Group" anstoßen, die konkrete Technologie-, Investitions- und Wirtschaftsprojekte identifizieren und deren Umsetzung vorantreiben soll.

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für ein erstes gemeinsames Pilotprojekt in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Verwaltung ausgelotet werden. Als dritter Schwerpunkt sollen österreichische Unternehmen gezielt mit passenden saudischen Partnern und öffentlichen Stellen zusammengebracht werden.

Austausch mit saudischer Digital- und KI-Spitze

Auf dem Programm des Staatssekretärs stehen unter anderem Gespräche mit dem saudischen Kommunikations- und IT-Minister Abdullah Amer Alswaha, Investitionsminister Fahad bin Abduljalil Al-Saif sowie Abdullah bin Sharaf Alghamdi, Präsident der Saudi Data & AI Authority (SDAIA). Beim geplanten Business Round Table sollen zudem direkte Kontakte zwischen österreichischen und saudischen Unternehmen und Institutionen hergestellt werden.

Saudi-Arabien baut seine Kapazitäten bei Künstlicher Intelligenz derzeit massiv aus. Dazu zählt etwa das vom staatlichen Public Investment Fund getragene KI-Unternehmen HUMAIN, das die saudische KI-Strategie und den Aufbau entsprechender Infrastruktur vorantreiben soll. Auch ein Austausch mit HUMAIN ist im Rahmen des Aufenthalts vorgesehen.