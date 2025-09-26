Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Klubs-Boss sauer

"Völlig überzogen": Neuer Alaba-Wirbel bei Real

26.09.25, 13:40
Teilen

Schon wieder gibt es Aufregung um den ÖFB-Kapitän 

So hat sich David Alaba die Saison vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika wohl nicht vorgestellt. Unter Neo-Trainer Xabi Alonso spielt der Österreicher bei Real Madrid keine Rolle mehr und kam bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Dass Alaba als Ergänzungsspieler aber Top-Verdiener der Königlichen ist, stößt nun auch Klub-Boss Florentino Pérez sauer auf. Das Jahresgehalt von 25 Millionen Euro sei „völlig überzogen“, wird der Präsident von Defensa Central zitiert. Die Königlichen wollten den Vertrag des Österreichers im Sommer eigentlich auflösen und Alaba 12 Millionen auszahlen. Der ÖFB-Kapitän lehnte jedoch ab.

Alaba Xabi Alonso
© Getty

Wie ESPN berichtet, hat sich Real nun auch endgültig dazu entschieden, den Vertrag des 33-Jährigen nicht zu verlängern. Das Kapitel Real endet für Alaba demnach fix am Ende dieser Saison. Es bleibt zu befürchten, dass der ÖFB-Kapitän vor der WM nur selten zum Einsatz kommen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden