"Völlig überzogen": Neuer Alaba-Wirbel bei Real

Schon wieder gibt es Aufregung um den ÖFB-Kapitän

So hat sich David Alaba die Saison vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika wohl nicht vorgestellt. Unter Neo-Trainer Xabi Alonso spielt der Österreicher bei Real Madrid keine Rolle mehr und kam bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Dass Alaba als Ergänzungsspieler aber Top-Verdiener der Königlichen ist, stößt nun auch Klub-Boss Florentino Pérez sauer auf. Das Jahresgehalt von 25 Millionen Euro sei „völlig überzogen“, wird der Präsident von Defensa Central zitiert. Die Königlichen wollten den Vertrag des Österreichers im Sommer eigentlich auflösen und Alaba 12 Millionen auszahlen. Der ÖFB-Kapitän lehnte jedoch ab.

© Getty

Wie ESPN berichtet, hat sich Real nun auch endgültig dazu entschieden, den Vertrag des 33-Jährigen nicht zu verlängern. Das Kapitel Real endet für Alaba demnach fix am Ende dieser Saison. Es bleibt zu befürchten, dass der ÖFB-Kapitän vor der WM nur selten zum Einsatz kommen wird.