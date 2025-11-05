Cher über ihren jungen Lover: "Haben Spaß"

Popstar Cher macht ihrem jungen Geliebten eine schöne Erklärung.

Rund 40 Jahre trennen Cher (79) von ihrem Lover Alexander Edwards (39). Jedenfalls altersmäßig, denn sonst scheint nichts und niemand diese zwei Turteltauben trennen zu können.

Immer wieder sind die zwei sehr verliebt auf roten Teppichen zu sehen, können kaum die Finger voneinander lassen. Doch diese Liebe schmeckt nicht jedem. Bei "CBS Mornings" erklärte Cher Moderatorin Gayle King, was sie zu ihren Hatern sagt: "Die leben nicht mein Leben", so Cher . „Niemand weiß, was zwischen uns vor sich geht, aber wir haben einfach eine Menge Spaß.“

Funke übergesprungen

So simpel und einfach sei die Liebe zwischen ihr und dem Musikproduzenten. 2022 lernten sich die beiden bei der Pariser Fashionweek kennen, der Funke sei schnell übergesprungen.

Gibt es ein Rezept für die Liebe? „Wir lachen die ganze Zeit und ich liebe ihn einfach“, so Cher über Edwards. „Ich finde ihn wunderschön. Er ist wirklich talentiert. Er ist einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe.“