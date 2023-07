Was gibt es besseres als an einem heißen Sommertag an einem köstlichem Eis zu schlemmen? Cher legt noch eins drauf und kündigt ihre eigene Eismarke an, welche bald erhältlich sein wird - zumindest in Los Angeles.

Die 77-jährige Sängerin Cher kündigte vergangenes Wochenende an, in das Eisgeschäft einzusteigen. Die Idee für ihr neues Business entsand bereits vor fünf Jahren und ist nun Wirklichkeit geworden, wie sie in einem Video auf ihrem Instagram bekannt gab. Das Video zeigt einen bunt gestalteten Eiswagen mit Bildern von Cher, die in einer Eiswaffel steckt und ihr eigenes Eis genießt.

"Yep, das ist wirklich wahr", schrieb die Sängerin. Der Name ihrer neuen Eismarke scheint "Cherlato" zu sein - eine besonders einfallsreiche Kreation, in die wir gerne reinbeißen! Weitere Details wurden von der Musikerin vorerst noch nicht enthüllt. Falls die Eissorten allerdings so bunt wie der Eiswagen selbst sein sollten, ist garantiert etwas für jede/n dabei.

Cher, die im Mai ihren 77. Geburtstag feierte, ist für ihre Hits wie "Believe" oder "Strong Enough" bekannt, wobei "Believe" im Hintergrund des Eis-Ankündigungsclips zu hören ist. Im März hatte sie in einem Interview mit "E! News" auch die Veröffentlichung von zwei neuen Alben angekündigt.