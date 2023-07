Eisgenuss ohne schlechtes Gewissen: Diese Sorten sind die gesündesten

So manche Eissorten haben es kalorientechnisch ziemlich in sich. Es gibt jedoch einige, die überraschend gesund sind! Ihre Lieblings-Sorten im Kalorien-Check:

Ein Sommer ohne Eis - das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn das Thermometer steigt und die Sonne über uns scheint, muss das kühle Dessert einfach sein. Wer auf die Figur achten will, aber dennoch nicht auf den leckeren Eisgenuss verzichten möchte, kann zu einigen Eissorten greifen, die erstaunlich wenige Kalorien haben.

Kalorien-Ranking: Diese Eissorten kann man ohne schlechtes Gewissen genießen

Um das Eis gesünder zu machen, sollte man sich statt einer Eiswaffel für einen Eisbecher entscheiden. So spart man bereits einige Kalorien ein. Diese fünf Sorten sind zusätzlich kalorienarm- dabei handelt es sich nicht nur um Sorbet. Vielleicht ist ja auch Ihr Lieblingseis dabei?

1. Zitronensorbet

Mit durchschnittlich nur 40 Kalorien pro Eiskugel erobert das Zitronensorbet den ersten Platz der kalorienarmen Eissorten. Der saure Zitronengeschmack sorgt an heißen Tagen für maximale Erfrischung.

2. Erdbeereis

Als absoluter Klassiker und Lieblingseis von vielen belegt das Erdbeereis den zweiten Platz im Kalorien-Ranking. Mit nur 52 Kalorien pro Kugel ist die Sorte recht kalorienarm.

3. Waldfrucht

Unzählige Beeren eignen sich für das erfrischende Sorbet, zum Beispiel Himbeeren, Johannisbeeren oder Heidelbeeren. Mit durchschnittlich nur 53 Kalorien pro Kugel erobern diese Fruchtsorten den dritten Platz.

4. Joghurteis

Joghurt-Eis ist so beliebt, dass sich ganze Eissalons darauf spezialisiert haben - auch als Frozen Yogurt bekannt. Dieses Eis ist im Durchschnitt mit 54 Kalorien pro Kugel besonders kalorienarm und belegt den vierten Platz.

Achtung: In Frozen-Yogurt-Eisdielen wird das Eis oft mit kalorienreichen Toppings wie Schokolade, Smarties, Granola und Co. serviert. Um das leckere Dessert so gesund wie möglich zu gestalten, sollten lieber Obst oder Nüsse als Topping gewählt werden.

5. Vanilleeis

Auch Vanilleeis ist ein echter Klassiker unter den Eissorten. Im Vergleich zu den anderen Sorten ist Vanilleeis mit ungefähr 75 Kalorien pro Kugel recht gehaltvoll. Dennoch ist es deutlicher kalorienarm als beispielsweise Schokoladeneis, das 216 Kalorien pro Kugel enthält.