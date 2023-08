Robbie: ''Bei Furz ging was mit in die Hose''

Robbie Williams spricht von seiner schlimmsten Bühnen-Erfahrung: Bei der Take That Tour kam es nach einer Lebensmittelvergiftung zu einem prekären Malheur.

Immer wieder stellt Robbie Williams Zeichnung auf Instagram. So auch am Mittwoch, wo er eine Szene eines Take That Konzerts von 2011 nachstellte. Mit den Wort „parp“ (also umgangssprachlich für Kacken) bei seinem Allerwehrtesten.

Die „schmutzige“ Erklärung lieferte er gleich dazu: "Während der Comeback-Tour mit Taxe That habe ich mir eine Lebensmittel Vergiftung zugezogen. Wir mussten deshalb auch ein Konzert in Dänemark absagen.“ Ein paar Tage später stand er dann in Amsterdam doch wieder auf der Bühne. Mit weiterhin flauem Magen. „Ich befand mich in der prekären Lage, „einem Furz“ nicht trauen zu können. Das war bedauerlich, denn genau das musste ich während meines Eröffnungssongs „Let Me Entertain You“ tun. Nur ist es nicht beim Furz geblieben. Aber als Profi behielt ich meine Fassung.“

Zudem Malheur liefert Robbie für seine 2,8 Millionen Insta-Follower auch gleich ein witziges Spiel: „Welcher Künstler hat bei welchen Song wohl schon mal auf der Bühne gefurzt?“ Für Robbie selbst gibt es da übrigens nur eine Antwort: Mick Jagger bei „Jumping Jack Flash“.