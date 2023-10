× Christopher Seiler auf den Spuren von Falco

Am 21. Oktober rockt Christopher Seiler das erste Konzert mit AUT of ORDA an der Seite von Paul Pizzera und Daniel Fellner. Dafür hat er sich jetzt als Amadeus verkleidet.

„Heute wird’s Barock!“ Christopher Seiler zeigt sich in einer Instagram-Story als neuer Falco: Goldenes Rokoko Jacket und weiße Amadeus-Perrücke. Fast so wie der Falke einst in seinem Kultvideo „Rock Me Amadeus“.

© DoRo

© Instagram ×

Debut. Die Verkleidung, die er nicht ganz freiwillig trägt, ist Teil der Vorbereitungen für das Live-Debut seiner neuen Band AUT of ORDA an der Seite von Paul Pizzera und Star-Produzent Daniel Fellner.Am 21. Oktober rockt man ja in der Marx Halle unter dem Motto „Red Bull 100“ das allererste Konzert. Die 5.000 Tickets sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft.

© philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool ×

Boot-Camp. Als Warm-Up geht es am 17. Oktober in den Container. Für ein 100 stündiges Boot-Camp um die Show auf die Beine zu stellen. „Wir dürfen mit einem Minimum an Zeit das Maximum an Entertainment rausholen und freuen uns auf diese Challenge, die natürlich physisch, wie auch psychisch anstrengend wird, aber geil“ erklärt Pizzera auf oe24.TV das Konzept.

© Facebook ×



Neuer Hit. Seiler, dessen Freundin Anna Carina Buchegger ja auch im neuen Falco-Musical mittanzt, nimmt dafür wohl seine Amadeus-Verkleidung mit. Am 20. Oktober bring man dafür den neuen Hit „fix net normal - Song für Österreich“. Das witzige Cover, das Seiler als Fussball-Prolo mit Weinflasche, Pizzera mit Steirerhut und Bierkrug sowie Fellner als Beavis & Butthead ähnliches Rockteuferl zeigt, hat übrigens EAV-Mastermind Thomas Spitzer gezeichnet.