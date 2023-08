AUT of ORDA, die neue Band von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner, stürmt auf Platz 1 der oeticket-Charts. Mit Jubel und Spaß auf Facebook.

Ticket-Hype um AUT Of ORDA. Das erste Konzert der neue Austropoband von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Stargitarrist Daniel Fellner am 21. Oktober in der Wiener Marx Halle stürmt bei oeticket auf Platz 1 der Verkaufs-Charts: „So und net anders! Holt euch die Butter, solang no was da is“ jubelt Pizzera darüber auf Facebook. „Schau i mir fix an“ scherzt Seiler. "Wenns di einilossn" konntert Pizzera.

Der Schmäh rennt vor der Bewährungsprobe: Ab 17. Oktober werden die Austropop-Stars dafür ja 100 Stunden eingesperrt. Für ein eigenes Bootcamp bei dem man Setlist, Show und auch neue Songs ausarbeitet. „Wir haben 100 Stunden Zeit damit wir eine Show auf die Beine stellen, die 100 Minuten dauert und dafür werden wir eingesperrt. In ein Produktionsdorf,“ erklärt Seiler auf oe24TVdas Bootcamp. Rausgehen ist, wie Pizzera verrät, übrigens verboten: „Das ist nicht die Schmähpartie, wo wir um 20 Uhr sagen: „Jetzt fahren wir wieder mit dem Taxi ins Hotel." Nein, das ist schon so geplant, dass wir im Container bleiben und das ist auch irgendwie cool und spannend. Auch wenn es psychisch nicht so unanstrengend sein wird!“ Hier gibt's die Tickets für den Konzert-Hit.