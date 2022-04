Amadeus: Granada holen Alternative Award!

Am 29. April spielt's beim Amadeus Award auch Granada. Die coole Mundart-Band aus Graz holt den Preis in der Kategorie ''Alternative''.

Josh. war gestern der erste Sieger. Jetzt dürfen auch Granada über einen Amadeus Award jubeln. Die coole Mundart-Band aus Graz holt schon vorab den Preis in der Kategorie "Alternative". Bei den vorgezogenen AAMA Days setzten sich die Akkorden-Rocker mit der aktuellen CD ''Unter Umständen'' gegen Buntspecht, Mira Lu Kovacs, Oska und Sharktank durch.

2016 erschien das Debütalbum „Granada“ mit den bekannten Songs „Ottakring“ und „Eh ok“, für den Film „Planet Ottakring“. Im Juni 2018 veröffentlichten sie ihr zweites Album „Ge bitte!“ bei dem Independent-Label Karmarama, bis Sony Music Austria die Band Ende 2020 unter Vertrag nahm. Ihr drittes Album „Unter Umständen“ mit den Singles „Lomari“, „Blüte“, „Mei Velo“ und „Summerfieber“ wurde von der fünfköpfigen Neo-Austropop-Formation aus Graz in Eigenregie produziert. Pandemiebedingt haben sie ihren Arbeitsstil geändert, alle Musiker haben Song-Skizzen und Melodie-Ideen beigesteuert. Die lockdownfreien Momente konnten Granada nutzen, um ihre Songs vor auch live vor Publikum zu präsentieren.

Amadeus-Countdown: Im Rahmen der AAMA Days werden nun täglich bis zum 28. April die Preise in den Genre-Kategorien vergeben und jeweils um 13 Uhr auf oe24.at verkündet. u.a. für Schlager/Volksmusik (25. April) oder Hard & Heavy (27. April). Am 29.April werden dann bei der großen Gala im Wiener Volkstheater die Top-Preise wie „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ oder „Live Act des Jahres“ verliehen. Der Award für das Lebenswerk geht an Brosi Bukowski, der neben Bilderbuch, Ina Regen Folkshilfe oder Chris Steger auch das Live-Programm bestreitet. Die Moderation übernimmt einmal mehr Conchita Wurst. ORF1 überträgt ab 22.15 Uhr live zeitversetzt.

Das ist der Amadeus Fahrplan:

19. April Rock/Pop – Sieger Josh.

20. April Alternative - Sieger Granada

21. April Jazz/World/Blues

22. April Tonstudiopreis Best Sound

25. April Schlager/Volksmusik

26. April Hip Hop/Urban

27. April Hard & Heavy

28. April Electronic/Dance

29. April Amadeus Show im ORF