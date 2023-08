Jeff Goldblum spielt in Wien auf

Vom Kino auf die Wiener Konzertbühne. Am 18. Oktober spielt Hollywood-Star Jeff Goldblum im Globe auf.

Goldblum, seit 1974 in über 100 Filmen zu sehen und aktuell mit Asteroid City in unseren Kinos, spielt seit seiner Kindheit Keyboard, und tritt schon seit den 1990er-Jahren in Jazzclubs in Los Angeles auf. 2018 brachte er sein spätes Debütalbum “The Capitol Studios Sessions”.2019 hatte er bei “I Shouldn’t Be Telling You This” auch Miley Cyrus, Anna Calvi oder Gregory Porter als Stargäste dabei. Jetzt spielt er mit der aktuellen EP "Plays Well With Others" erstmals In Wien auf.