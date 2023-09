× Konzert- und Chart-Triumph für Christopher Seiler

Auch Abseits von Seiler & Speer ist die Musik für Christopher Seiler „ka schware Partie“. Im Duett mit Ernst Molden stürmt er bei iTunes auf Platz eins. Dazu ist das Debüt-Konzert seiner neuen Band AUT of ORDA ist bereits ausverkauft.

© philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool



Am 21. Oktober rockt Seiler mit Paul Pizzera und Star-Gitarrist Daniel Fellner im der Wiener Marx Halle die Show "Red Bull 100". Dafür muss das Chart-Trio ("Mi Amor") vorab für 100 Stunden in ein Boot-Camp. Die Fans sind von der Idee begeistert. Alle 5.000 Konzert-Tickets sind bereits restlos ausverkauft. Deshalb wird die komplette Show am 21. Oktober ab 20:30 Uhr auch live bei Servus TV, sowie im Stream auf Red Bull TV und Servus TV On live übertragen. „Wahnsinn! Jetzt wird’s ernst. Wir freuen uns riesig darauf in der ausverkauften Marx Halle zu spielen. Und mit der Liveübertragung steigt der Druck noch mehr, weil unsere erste Show damit für immer verewigt wird.“

© Sony Music



Zum Konzert-Hit kommt der Chart-Triumph: Das Album „de zwidan zwa“, auf dem er im Duett mit Ernst Molden 12 Blues- und Soul-Klassiker wie „One Bourbon, One Scotch, One Beer" oder „I drink“ zu grantelnden Wienerlieder wie „An Schnops, zwa Rüschaln, drei Bia" oder „I sauf“ vertont, stürmt bei iTunes von 0 auf 1. Vorbei an Weltstars wie Thirty Seconds To Mars oder Corey Taylor.

© zeidler

Am Sonntag will Seiler dann das Tripple fixiern: mit einem Sieg beim Band Fussball Cup! Beim SV Donau kickt er ja mit seinem FC Melibar gegen Musik-Kollegen wie Cesár Sampson, Chris Steger, Lizz Görgl oder Alle Achtung.