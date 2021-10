ALLE Corona-Zahlen: So ist die Lage in Ihrem Bezirk

Das sind derzeit die schlimmsten und die sichersten Bezirke Österreichs.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an. Am Dienstag wurden 2.590 neue Corona-Infektionen registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 182,9 Fälle auf 100.000 Einwohner.



Das Bundesland mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz ist weiter Oberösterreich mit 268,8, gefolgt von Salzburg, Niederösterreich und Steiermark (250,6, 206,8 bzw. 177,3). Die niedrigsten Inzidenzen haben Tirol (149,7), Kärnten (143,4), Wien (138,5), das Burgenland (88,2) und Vorarlberg (85,9).



