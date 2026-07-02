Kaum Abkühlung: Mittelmeer und Badeseen extrem warm

Wer im Urlaub auf Abkühlung hofft, wird oft enttäuscht. Die Wassertemperatur im Mittelmeer, der Adria und auch in österreichischen Seen erreicht aktuell Rekordwerte.

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Viele freuen sich auf den Urlaub am Mittelmeer, doch statt einer Erfrischung wartet oft ein warmes Bad. Aktuelle Daten zeigen laut dem Deutschen Wetterdienst, dass Spanien und die Balearen bereits 27 Grad Wassertemperatur messen. Im Tyrrhenischen Meer vor Neapel sind es 29 Grad. Auch die nördliche Adria bei Triest ist mit 28 Grad extrem warm, während in Dubrovnik in Kroatien 26 Grad gemessen werden. In der griechischen Ägäis vor Rhodos hat das Wasser fast 28 Grad. An flachen Stränden Mallorcas oder der Costa Brava klettert der Wert stellenweise sogar auf knapp 30 Grad.

Aktuelle Wassertemperaturen der Meere im Bereich Europa und Nordatlantik © DWD

Hitze bringt neue Allzeit-Rekorde

Wetter-Experte Karsten Brandt von "donnerwetter.de" rechnet im Gespräch mit der "Bild" mit weiteren Extremen. Eine Hitzewelle treffe Spanien, was das Wasser in den kommenden Wochen an vielen Stränden auf 30 Grad aufheizen könnte. "Spannend ist ja zum Beispiel Spanien. Ganz viele fahren dorthin. Mallorca: Wassertemperatur so 26, 27 Grad, wobei wenn du da direkt, sagen wir mal in Palma, ins Wasser reingehst, wo das dann nicht so tief ist, da hast du dann teilweise auch schon 30 Grad. Also direkt, direkt am Strand. Oder Costa Brava. Solche Ecken. Costa del Sol. Auch da 29, 30 Grad, aber wie gesagt direkt am Strand", sagt Brandt gegenüber "Bild". Im östlichen Mittelmeer wie in Griechenland oder Zypern seien im August sogar 31 bis 32 Grad möglich.

Auch in Österreich ist die Abkühlung begrenzt. Ein Bericht der "Kleinen Zeitung" zeigt, dass der Rauschelesee (Gemeinde Keutschach am See) kürzlich 30,6 Grad erreichte. Das ist laut Johannes Moser vom Hydrografischen Dienst Kärnten ein Allzeit-Rekord der Kärntner Seen. Der Maltschacher See und der Gösselsdorfer See kratzen ebenfalls an der 30-Grad-Marke, und selbst der traditionell kühlere Weißensee verzeichnete unlängst 27 Grad.

Das Wetter am Wochenende

In Österreich bringt der Freitag zunächst eine schwache Kaltfront aus dem Nordwesten, die am Vormittag nördlich des Alpenhauptkammes dichte Wolken und teils länger anhaltende Schauer verursacht. Am Nachmittag lockert es auf, im Süden und Südosten bleibt es ohnehin deutlich freundlicher, dort werden bis zu 30 Grad erreicht. Am Samstag bestimmt hoher Luftdruck das Wettergeschehen, wodurch es meist sonnig und trocken bleibt. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad, am wärmsten wird es in Kärnten und der südlichen Steiermark. Der Sonntag zeigt sich in der Westhälfte recht sonnig, während im Osten teils kompakte Wolken durchziehen und am Nachmittag leichte Regenschauer möglich sind. Die Höchstwerte liegen landesweit bei 23 bis 30 Grad.