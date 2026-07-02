Räuber überfiel Wienerin und zerrte Tochter (8) aus Auto

Zu den schrecklichen Szenen kam es im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Donaustadt: Ein Ukrainer überfiel dort eine Mutter mit Kind, um ihnen das Auto zu rauben.

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Wien. Dramatische Szenen haben sich am Mittwochabend in der Garage eines großen Einkaufszentrums in der Donaustadt abgespielt. Ein Ukrainer (21) soll zuerst versucht haben, einer Frau (45) ihren Pkw zu rauben. Der Verdächtige wollte sie offenbar aus dem Auto ziehen. Erst als andere Garagenbenutzer durch ihre Hilferufe aufmerksam wurden, ergriff der Angreifer die Flucht.

Mutter und Tochter verletzt

Wenig später schlug der 21-Jährige erneut zu, als eine Mutter (34) gerade dabei war, ihre achtjährige Tochter auf die Rückbank ihres Nissan SUV Qashqai zu setzen.

Der Fremde drängte sich einfach zwischen die beiden. Er soll das Mädchen dann aus dem Fahrzeug gezogen und der Frau nach einem Gerangel den Autoschlüssel entrissen haben.

Die Mutter wehrte sich wie eine Löwin und zerkratzte dem Angreifer das ganze Gesicht. Trotzdem konnte dieser mit dem geklauten Nissan flüchten. Sowohl die Mutter als auch ihre Tochter wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Festnahme kurz nach der Flucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt entdeckten das gestohlene Fahrzeug in der Pirquetgasse und nahmen den Verdächtigen in der Nähe fest.

Bei seiner Einvernahme erklärte der Ukrainer, der wohl als Kriegsflüchtling erst vor ein paar Tagen nach Wien gekommen war, laut Ermittlern, er habe lediglich "etwas Neues ausprobieren" wollen. Der 21-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.