Happy-End! Gstrein jubelt im Finale über sensationellen Podestplatz

Der ÖSV schließt die Saison zum vierten Mal in sechs Jahren ohne Weltcup-Kristallkugel ab. Für Katharina Liensberger war Platz fünf beim Slalom-Finale in Sun Valley zu wenig, um Shootingstar Zrinka Ljutic noch abzufangen. Bei den die Herren sorgte Fabio Gstrein für ein Happy-End.

Es ist amtlich: Die Slalom-Kristallkugel 2024/25 geht erstmals an Zrinka Ljutic! ÖSV-Hoffnung Katharina Liensberger kämpfte im abschließenden Rennen bis zum Schluss, doch am Ende reichte Platz fünf im Finale von Sun Valley nicht aus. In der Disziplinenwertung fehlten ihr 32 Punkte auf ihren zweiten Slalom-Coup. Am Ende hieß es: Rang drei statt Kristall.

Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin krönte sich dagegen einmal mehr zur Königin des Slaloms und feierte mit ihrem 101. Weltcupsieg einen würdigen Saisonabschluss. Dahinter reihten sich Lena Dürr (+1,13) und Andreja Slokar (+1,14).

»Ich werde an mir weiterarbeiten«

Vorwürfe muss sich Liensberger jedoch keine machen. Konstant war die Saison der 27-Jährigen allemal. Während die 21-jährige Kroatin dreimal gewann, ist "Liensi" weiter seit 2022 sieglos. Dennoch: In zehn Rennen schied sie nie aus und war nie schlechter als Neunte. Am Podest stand sie zweimal als Zweite und einmal als Dritte. Bei der WM gewann sie Slalom-Bronze.

"Ich habe es probiert heute. Es war einfach ein großer Druck da", sagte Liensberger. "Es ist mir nicht ganz aufgegangen. Nichtsdestotrotz war es über die ganze Saison gesehen eine gute, konstante Leistung mit einem guten Battle zum Schluss. Gratulation an Zrinka und an Mika alle, die noch einmal zeigen konnten, was sie drauf haben. Ich werde an mir weiterarbeiten." Ljutic atmete auf: "Ich war so nervös."

Herren mit Mini-Happy-End

Damit beendet der ÖSV die Saison zum vierten Mal in sechs Jahren ohne Weltcup-Kristallkugel. Denn für Fabio Gstrein und Manuel Feller war schon vor der Siegesshow von Timon Haugan klar: Hier gibt’s nichts mehr zu holen. Die beiden verabschiedeten sich mit Platz 3 und 11 in den Urlaub. In der Disziplinenwertung reichte es für Rang 7 und 9. Die Slalom-Kugel ging an Van-Deer-Superstar Henrik Kristoffersen.

Bitter: Trotz Gstrein-Podest blieb damit auch im letzten Rennen der heiß ersehnte erste rot-weiß-rote Slalom-Sieg der Saison aus. Damit endet der Winter für Österreichs Techniker ohne Kristall, ohne Sieg aber mit einem kleinen Happy End.