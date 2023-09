Horror-Crash von NASCAR-Piloten lässt Blut in den Adern gefrieren

Spielberg-»Generalprobe« am Sachsenring: Preining verlor als Fünfter DTM-Führung Zwei Wochen vor dem DTM-Weekend am Red Bull Ring gewann der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) das Sonntag-DTM-Rennen am Sachsenring. Thomas Preining verlor als Fünfter die Gesamt-Führung.