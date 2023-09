Auftaktniederlage für Raimanns Colts gegen Jaguars

Für die Indianapolis Colts und Österreich-Export Bernhard Raimann hat es zum Saisonauftakt in der National Football League (NFL) eine Heimniederlage gegeben.

Das Team um den jungen neuen Quarterback Anthony Richardson musste sich im Lucas-Oil-Stadium dem AFC-South-Rivalen Jacksonville Jaguars mit 21:31 (7:14) geschlagen geben. Die Colts, bei denen Raimann als Left Tackle in der Startformation stand, haben seit 2013 kein Auftaktspiel mehr gewonnen.

Richardson warf bei seinem NFL-Liga-Debüt für 223 Yards sowie einen Touchdown und eine Interception und lief zudem ein weiteres Mal selbst in die Endzone. Das sowie ein 26-Yards-Fumble-Return-Touchdown durch Verteidiger DeForest Buckner nach einem bizarren Fehler der Jaguars-Offense reichten am Ende nicht zum Sieg.

Wenig Kontinuität auf Quarterbackposition

Der 21-Jährige ist der siebente verschiedene Quarterback, der bei den Colts in den vergangenen sieben Jahren in die neue Saison starten durfte. Nach Scott Tolzien (2017), Andrew Luck (2018), Jacoby Brissett (2019), Philip Rivers (2020), Carson Wentz (2021) und Matt Ryan (2022) hofft "Indy" mit Liga-Neuling Richardson, der in der heurigen Talenteziehung auf Position vier ausgewählt wurde, auf ein wenig Kontinuität.

Unterdessen kassierten die hoch eingeschätzten Cincinnati Bengals zum Start eine 3:24-Niederlage bei den Cleveland Browns, während die San Francisco 49ers in Pittsburgh die Steelers mit 30:7 bezwangen.