Spielberg-»Generalprobe« am Sachsenring: Preining verlor als Fünfter DTM-Führung

Zwei Wochen vor dem DTM-Weekend am Red Bull Ring gewann der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) das Sonntag-DTM-Rennen am Sachsenring. Thomas Preining verlor als Fünfter die Gesamt-Führung.

Am Samstag noch Zweiter, wurde Porsche-Pilot Preining im zweiten Lauf am Sonntag nach einer Aufholjagd von Platz 11 Fünfter. Der Porsche-Pilot kommt damit als Gesamt-Zweiter mit 11 Punkten Rückstand auf Bortolotti (Lamborghini) zum Heim-Weekend nach Spielberg. "Ich freu mich riesig auf die beiden Rennen daheim", so der 25-jährige Linzer, der im Vorjahr am Red Bull Ring seinen zweiten Sieg gefeiert hatte.

Der Tiroler Lucas Auer (Mercedes) kam am Sonntag nicht über Platz 15 hinaus, nachdem er am Samstag nach einem Ausflug ins Kiesbett ausgeschieden war. Auer: "Das war wirklich ein brutales Wochenende für mich. So viele Troubles auf einmal habe ich noch selten erleb." In der Gesamtwertung liegt Auer vier Rennen vor dem Saisonende auf Platz sechs.