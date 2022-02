Lucas Auer bleibt 2022 in der DTM

Österreichs-DTM Ass Lucas Auer wird auch 2022 in der von Gerhard Berger geleiteten Rennserie am Start sein.

Das Engagement gab der Mercedes-Pilot auf Instagram bekannt. Auer, der bereits im vergangenen Jahr an der neuen GT3-DTM teilnahm, wird auch im heurigen Jahr bei Winward-Racing am Start sein. Auer wird versuchen 2022 den lang ersehnten DTM-Titel einzufahren. 2021 war der Saisonstart Auers mehr als nur durchwachsen, erst in der zweiten Saisonhälfte fand der Kufsteiner zurück zu gewohnter Form. Letztendlich holte Auer zwei Saisonsiege, eine Marke die er 2022 zu übertreffen versucht. Auers Teamkollege wird der aktuelle DTM-Champion Maxi Götz. Götz wird von Mercedes aus "strategischen Gründen" neben Auer platziert. Neben der DTM wird Lucas Auer in ausgewählten Langstreckenrennen für Mercedes an den Start gehen. Bereits vor wenigen Wochen konnte Auer das Qualifikationsrennen bei den 24 Stunden von Daytona für sich entscheiden. In der 24 Stunden Hatz musste das Team um Auer bereits knapp nach der Rennhälfte aufgeben.

Unterstützung aus österreichischer Sicht bekommt Auer von Lamborghini-Pilot Clemens Schmid. Schmid geht in einer rein österreichischen Allianz für das sich neu in der DTM befindliche Grasser Racing Team an den Start. Die Saison der DTM Anfang Mai in Portimao.