DTM-Grasser-Team gibt ersten Fahrer bekannt

Das 2022 in der DTM startende, österreichische Grasser Racing Team (GRT) hat mit Clemens Schmid den ersten Fahrer bekannt gegeben.

Der 31-jährige Tiroler ist in den vergangenen Jahren in weltweiten GT3-Serien angetreten, er wird einen der vier von GRT eingesetzten Lamborghini Huracan GT3 lenken. "Mit dem Einstieg in die DTM geht ein langersehnter Traum in Erfüllung", freut sich Schmid, der seit Kindheitstagen die Serie verfolgt habe.

"Dass ich nun gemeinsam mit einem österreichischen Team in der DTM antreten kann, macht die ganze Sache noch spezieller", sagt der Tiroler aus Gries am Brenner, der bereits 2020 und 2021 für das Grasser-Team im ADAC GT Masters an den Start gegangen war. Das Konzept der DTM mit nur einem Fahrer pro Auto sollte ihm besser liegen, glaubt Teamchef Gottfried Grasser.

Grasser: Schmid steckt bei der Abstimmung zurück

"Clemens ist einer der besten Teamplayer, die ich kenne", so der Steirer im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Er hat sich in den Jahren, in denen wir jetzt zusammenarbeiten, immer sehr auf seine Teampartner eingestellt. Wenn es um die Abstimmung ging, hat er immer gesagt: Machen wir es lieber so, wie es der andere haben will, damit er sich wohler fühlt. Das bringt mir dann unter dem Strich auch ein bisschen was."

"Wenn sich Clemens jetzt darauf fokussiert, dass er alleine auf einem Auto sitzt - und deswegen ist es glaube ich auch der richtige Weg, dass er DTM fährt - dann macht er noch einmal einen wahnsinnigen Schritt", sieht Grasser Entwicklungspotenzial. "Er hat in diesem Jahr schon einen extrem guten Sprung gemacht. Und ich glaube, dass ihm als Fahrer das Konzept der Serie sehr entgegenkommen wird."

Die DTM-Saison beginnt am 29. April in Portimao, Spielberg steht am 25. September auf dem Programm.