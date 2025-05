James-Bond-Star starb mit 89 Jahren

Der US-Schauspieler spielte in drei Bond-Streifen mit - unter anderem war er in "GoldenEye" zu sehen.

Der US-amerikanische Schauspieler Joe Don Baker, bekannt durch seine Rollen in mehreren "James Bond"-Filmen, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie die britische Zeitung Express berichtet, starb er bereits am 7. Mai.

Die Familie des Hollywood-Darstellers bestätigte seinen Tod und veröffentlichte einen emotionalen Nachruf: „Während wir Abschied von Joe Don nehmen, bewahren wir die Erinnerungen und die Liebe, die er mit uns geteilt hat“, heißt es darin. Weiter schreibt die Familie: „Auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, wird sein Geist weiterleben – als leuchtendes Vorbild für alle, die er berührt hat. Ruhe in Frieden, Joe Don. Du wirst uns fehlen und unvergessen bleiben.“

Joe Don Baker in "Golden Eye"

Bekannt aus drei "James Bond"-Filmen

Joe Don Baker begann seine Karriere in den 1960er-Jahren. Einen seiner frühen Erfolge feierte er 1967 mit dem Film Der Unbeugsame. Weitere Rollen folgten, unter anderem in Der große Coup.

Im James-Bond-Universum war Baker erstmals 1987 in Der Hauch des Todes zu sehen – in der Rolle des Waffenhändlers und Antagonisten Brad Whitaker. Später kehrte er in GoldenEye (1995) und Der Morgen stirbt nie (1997) zurück – diesmal in einer völlig anderen Rolle, als CIA-Agent Jack Wade.

Letzte Rolle

Neben Bond war Baker auch in anderen Produktionen präsent, etwa in Tim Burtons Mars Attacks!, wo er die Figur Mr. Norris verkörperte. Seine letzte größere Filmrolle hatte er 2012 in Mud – Kein Ausweg. Danach zog er sich weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück.