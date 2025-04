Im Dienste Ihrer Majestät... Wird ER der nächste Bond?

James Nelson-Joyce wird als Kandidat für die Rolle des nächsten James Bond gehandelt, insbesondere nachdem seine Popularität durch seine Rolle in der BBC-Serie "This City Is Ours" gestiegen ist. Bookmaker Coral bewertet seine Chancen mit 6/1, was ihn zu einem ernstzunehmenden Anwärter macht.

James Nelson-Joyce, geboren in Bootle bei Liverpool, hat öffentlich erklärt, dass es für ihn eine große Ehre wäre, als erster "Scouse Bond" in die Fußstapfen von 007 zu treten. Mit einem charmanten Augenzwinkern sprach er sogar vom Spitznamen "00-Scouse" – eine Anspielung auf seinen unverkennbaren Liverpooler Akzent, der durch die Beatles weltweit bekannt wurde.​ Seine Darstellung des Gangsterbosses Michael Kavanagh in der BBC-Serie "This City Is Ours" brachte ihm viel Anerkennung ein und zeigt seine Vielseitigkeit als Schauspieler. Trotz seines Interesses an der ikonischen Rolle gibt es bisher keine offiziellen Bestätigungen. Die Entscheidung über den nächsten James Bond bleibt weiterhin offen, und mehrere andere Namen sind im Rennen.​