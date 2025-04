Geheimplan für neuen Wien-Tatort

Sie sollen auf Krassnitzer und Neuhauser folgen.

Fans der beliebten Wiener-„Tatort“-Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser, seit 2011) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, seit 1999) müssen bald auf ihre TV-Lieblinge verzichten. Für die beiden Ermittler stehen bis 2026 nur noch 4 Fälle an.

Der Geheim-Plan

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, gibt es aber einen Geheim-Plan: Im Zentrum dieses Plans: Caroline Frank und August Wittgenstein. Die Theater-Frau und der Schauspieler aus „Das Boot“ könnten als neues Ermittler-Duo die Bühne betreten. In „Mord in Wien – Der letzte Bissen“ jagen sie als ungleiches Team skrupellose Mörder. Was auch zum Geheim-Plan gehört: „Mord in Wien“ soll in Wirklichkeit der Probelauf für den künftigen Wien-Tatort sein! Am 19. April 2025, um 20.15 Uhr, lief auf ORF 2 die Premiere von „Mord in Wien – Der letzte Bissen“.

In der ARD ist "Der letzte Bissen" am Donnerstag, den 24.04.25 um 20:15 Uhr, zu sehen.

Das alte Wiener-Duo: Krassnitzer und Neuhauser

© ORF/Petro Domenigg ×

Tatort - Adele Neuhauser, Harald Krassnitzer © ORF/Petro Domenigg ×

„Sweet Caroline“

Caroline Frank, deren Vorname wie im bekannten Neil-Diamond-Hit „Sweet Caroline“ ausgesprochen wird, wurde in Australien geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie bis zum vierten Lebensjahr dort, bevor sie mit ihren österreichischen Eltern nach Europa zurückkehrte.

In einem Gespräch mit der deutschen "Bild" sprach sie über ihre Zusammenarbeit mit August Wittgenstein: „Beim Casting haben wir uns sofort gut verstanden. Unsere erste gemeinsame Szene war inhaltlich sehr unterkühlt – es ging darum, Eis zu brechen. Aber menschlich war es von Anfang an warm.“

Das neue Wien-Duo im Tatort: Caroline Frank und August Wittgenstein

© orf

"Dass es eine Pointe gibt"

Besonders schätzt sie an ihrem Schauspielkollegen: „August legt großen Wert darauf, dass es eine Pointe gibt – aber er besteht nicht darauf, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Außerdem lieben ihn Hunde und Kinder. Er muss einfach ein guter Mensch sein …“

Fast ein James Bond

An ihrer Seite ermittelt August Wittgenstein, der mit seinem eleganten Auftritt fast an einen James Bond aus den Alpen erinnert – charmant, mit einem augenzwinkernden „Küss die Hand …“. Wittgenstein, der aus einer adeligen deutschen Familie stammt und auf einem Familienschloss aufgewachsen ist, legte seinen Titel „Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg“ bereits zu Beginn seiner Schauspielkarriere ab.

800 Jahre Tradition in der Familie

Im Wien-Krimi bleibt seine adlige Herkunft jedoch Thema: Er spielt den Spross einer Familie mit 800 Jahren Tradition. Sein Charakter zeigt sich vielschichtig: Zu Beginn des Films liegt er mit einer Frau im Bett – später wird auch mit einem männlichen Bekannten übers Handy geflirtet.