Austro-"Tatort": DAS sind Ihre Favoriten für die Hauptrollen

Wer soll ab 2027 nach dem Aus von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in die Rollen der beiden Ermittler schlüpfen. Beim oe24-Voting können Sie für ihre TV-Lieblinge abstimmen - hier das erste Zwischenergebnis

Noch vier spannende Fälle gilt es für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser beim heimischen "Tatort" zu lösen, bevor beide in die TV-Pension gehen. Doch was kommt danach? Wer übernimmt die Hauptrollen? Im oe24-Voting zeigt sich bereits ein Trend, wer zukünftig ermitteln soll.

© ORF/Hubert Mican ×

Ofczarek statt Krassnitzer

Nicholas Ofczarek in "Der Pass" © Hersteller

In der männlichen Hauptrolle wollen die User vor allem einen Sehen - Nicholas Ofczarek! Dass er "ermitteln" kann zeigte er bereits mit seiner großartigen Performance in der düsteren Krimi-Serie "Der Pass". Auf Platz zwei liegt zur Zeit Tobias Moretti, der bereits in zahlreichen TV-Produktion auf der Seite des Gesetzes stand. Ex-"SOKO Donau"- Ermittler Gregor Seeberg belegt im Ranking den dritten Platz.

Proll statt Neuhauser

© Getty Images ×

Die Rolle von Adele Neuhauser soll - wenn es nach der Umfrage geht - in Zukunft von Nina Proll übernommen werden. Gleich dahinter liegt Ursula Strauss, die ja bekanntlich "Schnell ermittelt" und den dritten Platz teilen sich die "Buhlschaften" Brigit Minichmayr und Verena Altenberger.

Wer letztendlich den Austro-"Tatort" übernimmt, will der ORF zu "gegebener Zeit" publik machen.