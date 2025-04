Jetzt fix! "Tatort"-Aus für Neuhauser und Krassnitzer

Bis zu 909.000 ermittelten mit dem Austro-Erfolgsduo bei ORF-2-Premiere des neuesten Falls „Messer“.

Sie zählen zu den längstdienenden „Tatort“-Kommissaren, haben die österreichische TV-Krimiszene geprägt wie kaum jemand anderer und gehen regelmäßig gemeinsam mit einem Millionenpublikum auf Spurensuche. Vier spannende neue Fälle warten in ORF 2 und auf ORF ON noch bis Ende 2026 auf Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, bis sie unter dem Motto „Aufhören, wenn es am schönsten ist“ auf eigenen Wunsch den Dienst quittieren.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Harald und Adele, ihr habt dem ‚Tatort‘ eine Seele gegeben und uns unzählige unvergessliche Momente geschenkt. Eure Chemie und euer Zusammenspiel waren einzigartig und haben jede Folge zu einem emotionalen und packenden Erlebnis gemacht. Eure Figuren waren Menschen mit Ecken und Kanten, die wir über die Jahre liebgewonnen haben. Eure Hingabe, euer Talent und eure Authentizität haben den Wiener ‚Tatort‘ zu dem gemacht, was er heute ist – ein fester Bestandteil unserer Fernsehlandschaft und ein Stück österreichische Fernsehgeschichte. Wir danken euch von Herzen für eure herausragende Arbeit und die vielen Jahre, in denen ihr uns begleitet habt. Die gute Nachricht ist, dass ihr eure Dienstmarken erst Ende 2026 abgebt und bis dahin freue ich mich noch auf spannende ‚Tatort‘-Ausgaben mit dem Eisner/Fellner-Gütesiegel. Danke für alles!“

Krassnitzer: "Besser wird es nicht mehr"

Harald Krassnitzer: „Es war ein sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr! Und es ist ein sehr gutes Gefühl, das alles noch selbstbestimmt entscheiden zu können. Also loslassen und aufbrechen in den nächsten Lebenszyklus.“

Neuhauser: "Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen"

Adele Neuhauser: „Nach 15 Jahren finde ich, es ist Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Jahre sind wie im Flug vergangen und Harry Krassnitzer und ich haben viele spannende und, wie ich meine, auch herausragende ‚Tatort‘-Folgen gedreht. Es war eine symbiotische und zutiefst freundschaftliche Zusammenarbeit mit Harry und ich möchte keine Sekunde davon missen. Aber wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer! Ich danke allen, die diese Zusammenarbeit möglich gemacht haben, und allen, die uns mit so herzlicher Begeisterung gefolgt sind.“